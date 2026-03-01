Collina e il caso Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"

Il Derby d'Italia è la partita che di consueto 'offre' le maggiori polemiche. Polemiche in grado di trascinarsi negli anni, nei decenni. Si parlerà ancora a lungo del caso Kalulu-Bastoni, con il difensore della Juventus espulso in seguito alla simulazione dell'avversario, e non c'è giorno in cui i protagonisti del calcio italiano non dicono la loro su quanto accaduto nel match tra bianconeri e nerazzurri.

Stavolta è il turno di Pierluigi Collina, uno dei direttori di gara più importanti della storia ed oggi presidente della Commissione Arbitrale FIFA: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo“ ha affermato l'ex fischietto, intervistato da Sky.

"Se qualcuno mi avesse ascoltato 3 anni fa, sarebbe stato meglio… Sono anni che parliamo del tema della doppia ammonizione e purtroppo finora qualcuno non l’aveva considerata una priorità. Spero che ora anche gli scettici si siano convinti: d’ora in poi cambieremo prima che capiti qualcosa di simile”