Cole Palmer da urlo contro il PSG, trascina il Chelsea alla vittoria del Mondiale per Club: doppietta e assist in finale

Il trequartista inglese è salito fin da subito in cattedra, non dando punti di riferimenti ai parigini: è lui la vera star della finale del Mondiale.

Tutti gli occhi erano puntati sul tridente composto da Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ma il vero protagonista della finale tra Chelsea e PSG è stato Cole Palmer.

Il trequartista inglese si è subito preso la scena, trascinando i Blues con una doppietta e un assist, tutti realizzati nei primi 45 minuti di gioco.

Per i Campioni d’Europa non c’è stato nulla da fare: il Chelsea, dopo il trionfo in Conference League, conquista anche il Mondiale per Club, centrando il secondo titolo del 2025.