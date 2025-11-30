Cole Palmer salterà i Mondiali del 2026 con l'Inghilterra? Il segnale preoccupante dalla Nazionale per il talento del Chelsea

Palmer ha dovuto saltare diverse partite di recente a causa di vari infortuni, ma l'ultimo infortunio al dito del piede ha suscitato grande curiosità, soprattutto per quanto riguarda le circostanze in cui è avvenuto. Il compagno di squadra Marc Cucurella ha lasciato intendere che potrebbe essere successo mentre giocava al popolare videogioco di calcio FIFA.

Lunedì ha dichiarato ai giornalisti: "Ad essere sincero, non ci credo. È vero che a volte possono succedere cose del genere. Mi è successo un paio di volte, ma io sono più forte di loro, quindi non sento nulla. È un grande dispiacere per noi perché stava per tornare a giocare con noi, ad allenarsi con noi, e ora invece deve riposare. Ma questo fa parte della vita, della vita dei calciatori, abbiamo una vita privata e abbiamo questo tipo di problemi, quindi speriamo che possa riprendersi in fretta".

Alla domanda su cosa stesse facendo, Cucurella ha risposto: "Non lo so. Sta correndo perché credo abbia perso una partita di FIFA o qualcosa del genere, credo!".