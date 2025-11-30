Pubblicità
FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

Cole Palmer salterà i Mondiali del 2026 con l'Inghilterra? Il segnale preoccupante dalla Nazionale per il talento del Chelsea

Si avvicina il Mondiale e tra i punti di domanda principali per l'Inghilterra c'è Cole Palmer: il talento del Chelsea sta vivendo mesi complicati.

Cole Palmer ha saltato le recenti convocazioni in nazionale a causa di un persistente infortunio all'inguine e di una frattura al dito del piede, che hanno compromesso la sua partecipazione alle qualificazioni dell'Inghilterra per i Mondiali del 2026.

E ci sono altre cattive notizie per la stella del Chelsea, poiché la sua assenza dal calendario ufficiale dell'Inghilterra per il 2026 ha suscitato alcune speculazioni da parte dei media, con alcuni tifosi che temono che si tratti di un "segnale importante" della sua possibile assenza dai Mondiali. 

  • PALMER IGNORATO

    Il calendario 2026 dell'Inghilterra sarà un regalo molto apprezzato da molti giovani appassionati di calcio questo Natale, ma sicuramente non figurerà nella lista dei regali della famiglia Palmer. Tra i giocatori inclusi figurano Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Morgan Rogers e c'è persino spazio per Jack Grealish. Ma l'attaccante di punta dei Blues e l'uomo che ha segnato l'unico goal dei Tre Leoni nella finale di Euro 2024 contro la Spagna non è stato inserito.

    Il sito web dell'England Store recita: "Festeggia la Nazionale inglese ogni giorno dell'anno con questo calendario 2026. Con immagini vivaci e date importanti, è il modo perfetto per tenere traccia degli eventi salienti e mostrare il tuo sostegno".

    Tuttavia, fonti della FA hanno suggerito che i giocatori sono stati selezionati per il calendario in gran parte in base alle presenze durante la stagione 2024/25 per motivi di tempistiche di produzione, una stagione in cui Palmer ha lottato con problemi di infortunio e tempo di gioco limitato sotto la guida dell'allenatore Thomas Tuchel.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    INTRIGO SULL'ULTIMO INFORTUNIO DI PALMER

    Palmer ha dovuto saltare diverse partite di recente a causa di vari infortuni, ma l'ultimo infortunio al dito del piede ha suscitato grande curiosità, soprattutto per quanto riguarda le circostanze in cui è avvenuto. Il compagno di squadra Marc Cucurella ha lasciato intendere che potrebbe essere successo mentre giocava al popolare videogioco di calcio FIFA.

    Lunedì ha dichiarato ai giornalisti: "Ad essere sincero, non ci credo. È vero che a volte possono succedere cose del genere. Mi è successo un paio di volte, ma io sono più forte di loro, quindi non sento nulla. È un grande dispiacere per noi perché stava per tornare a giocare con noi, ad allenarsi con noi, e ora invece deve riposare. Ma questo fa parte della vita, della vita dei calciatori, abbiamo una vita privata e abbiamo questo tipo di problemi, quindi speriamo che possa riprendersi in fretta".

    Alla domanda su cosa stesse facendo, Cucurella ha risposto: "Non lo so. Sta correndo perché credo abbia perso una partita di FIFA o qualcosa del genere, credo!".

  • PALMER PRONTO A TORNARE

    È stata una settimana altalenante per Palmer e per gli aggiornamenti sugli infortuni forniti dal tecnico dei Blues Enzo Maresca. A metà settimana Palmer era ancora in fase di recupero con un tutore protettivo, ma venerdì era già in lizza per il cruciale derby londinese contro l'Arsenal.

    Prima della partita con il Barcellona, Maresca ha dichiarato: "Sì, Cole indossa un tutore (protettivo). Non sappiamo quando tornerà, ma sicuramente sarà presto. È già in campo, sta già toccando la palla e le sensazioni (per lui) sono buone. Al momento, stiamo pensando solo alla partita di domani. È una partita di Champions League contro il Barcellona, questo è il nostro obiettivo, poi penseremo all'Arsenal. Non credo che sarà disponibile per queste due partite, ma sta andando bene".

    Ma durante la conferenza stampa di venerdì, ha confermato che Palmer è pronto per affrontare i Gunners. Parlando con i giornalisti, ha detto: "È disponibile per entrambe le cose (per iniziare e per giocare). (Il suo ritorno migliorerà la squadra) Molto. Come avete detto, è probabilmente il nostro miglior giocatore. Siamo felici che sia tornato. Dobbiamo dargli il tempo di assicurarci che sia al 100% della forma. Ha fatto un lavoro fantastico in passato e non c'è dubbio che lo farà anche in futuro".

  • Burnley v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    POSSIBILE SVOLTA

    L'Arsenal, capolista della classifica, oggi sarà ospite del Chelsea: entrambe le squadre sono in ottima forma e lo scontro a centrocampo tra Declan Rice e Moises Caicedo sarà fondamentale. Una vittoria dei Blues li porterebbe a tre punti dai rivali  ma il loro recente record contro la squadra di Arteta è scarso, avendo vinto solo una delle ultime 11 partite di Premier League.

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Chelsea crest
Chelsea
CHE