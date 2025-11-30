Cole Palmer salterà i Mondiali del 2026 con l'Inghilterra? Il segnale preoccupante dalla Nazionale per il talento del Chelsea

È stata una settimana altalenante per Palmer e per gli aggiornamenti sugli infortuni forniti dal tecnico dei Blues Enzo Maresca. A metà settimana Palmer era ancora in fase di recupero con un tutore protettivo, ma venerdì era già in lizza per il cruciale derby londinese contro l'Arsenal.
Prima della partita con il Barcellona, Maresca ha dichiarato: "Sì, Cole indossa un tutore (protettivo). Non sappiamo quando tornerà, ma sicuramente sarà presto. È già in campo, sta già toccando la palla e le sensazioni (per lui) sono buone. Al momento, stiamo pensando solo alla partita di domani. È una partita di Champions League contro il Barcellona, questo è il nostro obiettivo, poi penseremo all'Arsenal. Non credo che sarà disponibile per queste due partite, ma sta andando bene".
Ma durante la conferenza stampa di venerdì, ha confermato che Palmer è pronto per affrontare i Gunners. Parlando con i giornalisti, ha detto: "È disponibile per entrambe le cose (per iniziare e per giocare). (Il suo ritorno migliorerà la squadra) Molto. Come avete detto, è probabilmente il nostro miglior giocatore. Siamo felici che sia tornato. Dobbiamo dargli il tempo di assicurarci che sia al 100% della forma. Ha fatto un lavoro fantastico in passato e non c'è dubbio che lo farà anche in futuro".