Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

Cole Palmer è un cheat code: il talismano del Chelsea deve essere sull'aereo per i Mondiali con l'Inghilterra, indipendentemente dal suo livello di forma fisica

Per sua stessa ammissione, Cole Palmer non è ancora al massimo della forma, poiché è alle prese con un fastidioso problema all'inguine che lo ha tormentato per tutta la stagione. La cosa spaventosa è che stiamo iniziando a vedere il talismano del Chelsea vicino al suo meglio, nonostante i suoi continui problemi fisici, e il momento in cui ha iniziato a migliorare la sua forma potrebbe essere perfetto, dato che punta a un posto nella squadra inglese di Thomas Tuchel per i Mondiali del 2026.

"Sono sicuro che quando tornerò in forma al meglio, vedrete il meglio di me", ha detto Palmer in un severo avvertimento ai prossimi avversari dei Blues dopo aver segnato una tripletta contro i Wolves. "Non sono qui per cercare scuse, supererò i miei infortuni. So di cosa sono capace quando sono in forma e spero di poter tornare presto a esserlo".

Resta da vedere quando esattamente vedremo il 23enne tornare al 100%, dato che sta gestendo la sua pubalgia, un problema cronico all'inguine probabilmente causato dal suo stile di gioco imprevedibile e dai cambiamenti di direzione esplosivi. Tuttavia, sotto la guida di Liam Rosenior ha trovato un modo per bilanciare la gestione del dolore con le prestazioni in campo.

Questa è una buona notizia per il suo Paese. Palmer avrebbe dovuto essere ormai un elemento fondamentale dell'attacco dell'Inghilterra, ma gli infortuni gli hanno negato questa opportunità e le sue prospettive per i Mondiali sembravano scarse. Tuttavia, essendo tornato a una forma quasi ottimale e di grande impatto, può tentare un ultimo tentativo per entrare nella rosa di Tuchel, anche se non è ancora completamente in forma.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tempismo perfetto

    Come una delle sue incursioni in area o dei suoi passaggi precisi, il tempismo di Palmer è perfetto. Sembra aver ritrovato il suo ritmo in vista dell'ultimo terzo di stagione, proprio mentre Tuchel sta mettendo insieme la sua rosa definitiva per l'Inghilterra prima di annunciare i convocati per il torneo che si terrà in estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

    I Tre Leoni affronteranno l'Uruguay e il Giappone in una coppia di amichevoli a marzo, e il tecnico tedesco dovrà prendere alcune decisioni incredibilmente difficili prima e dopo quel ritiro, tra cui chi occuperà il ruolo di numero 10. Nonostante la forte concorrenza di giocatori come l'amico intimo di Palmer Morgan Rogers, la superstar del Real Madrid Jude Bellingham, Eberechi Eze dell'Arsenal e l'ex compagno di squadra del Manchester City Phil Foden, l'attuale forma di Palmer è impossibile da ignorare.

    L'arrivo di Rosenior sulla panchina di Stamford Bridge sembra aver avuto un effetto positivo: l'attaccante ha segnato otto gol in sole sei presenze da quando l'inglese ha preso le redini della squadra, tra cui una tripletta nel primo tempo contro il Wolverhampton nel fine settimana, seguita da un gol e un assist nel frustrante pareggio con il Leeds martedì. Dopo alcune settimane in cui sembrava solo l'ombra di se stesso, la sua influenza sta crescendo di nuovo.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pensiero spaventoso

    Palmer è il primo ad ammettere di non essere ancora tornato al massimo della forma, e questo si nota in alcuni dei suoi movimenti e nelle sue decisioni, con i suoi cambi di ritmo e i suoi movimenti esplosivi che non sono ancora al livello che possono raggiungere quando è al meglio della sua forma devastante. Non è qualcuno che è pienamente convinto che il proprio corpo non lo deluderà in nessun momento.

    "Sapete, ovviamente la gente non sa cosa succede dietro le quinte o altro, ma ovviamente essere infortunato per tutta la stagione non è l'ideale", ha detto dopo aver conquistato il match ball al Molineux. "E quando non riesco a dare il massimo perché, ovviamente, sono stato infortunato e sto ancora affrontando un infortunio. Ma spero di poter superare presto l'infortunio gestendolo, perché ovviamente so a che livello posso arrivare quando mi sento al 100%".

    È stato sicuramente positivo che abbia potuto giocare la sua seconda partita in tre giorni contro il Leeds, dopo che in precedenza i suoi minuti di gioco erano stati gestiti con molta attenzione. Se questo è l'inizio del ritorno alla ribalta di Palmer, dopo un'ascesa fulminea che lo ha visto segnare 43 gol e fornire 29 assist nelle sue prime due stagioni a Londra ovest, allora la prospettiva del danno che potrebbe causare quando è al massimo della forma è spaventosa e sicuramente non può essere ignorata.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "Inarrestabile"

    Rosenior non si fa illusioni su ciò che Palmer sarebbe in grado di fare se fosse in perfetta forma. "Sappiamo che è un giocatore di livello mondiale. Nell'ultimo anno ha giocato molto senza riposarsi molto", ha dichiarato l'allenatore dopo la vittoria contro i Wolves. "Ma quando è al meglio è inarrestabile. Sono felice di lavorare con lui.

    Non ha bisogno di cambiare. Quando è in perfetta forma, al massimo delle sue capacità, è un calciatore magnifico. Ma quando sei in questo club sotto i riflettori, cosa che sto iniziando a imparare anch'io, devi ignorare le voci e ricordarti quanto sei bravo come calciatore.

    "Adoro lavorare con lui. Lui adora stare qui. Spero che possa godersi il resto della stagione, perché questo lo aiuterà in campo".

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Il dilemma di Tuchel

    Nel quadro generale, ciò che alla fine potrebbe giocare a sfavore di Palmer è la sua significativa mancanza di coinvolgimento sotto Tuchel da quando il tecnico tedesco ha iniziato a lavorare come allenatore dell'Inghilterra quasi un anno fa. Infatti, ha collezionato solo tre presenze dopo il suo gol decisivo nella finale di Euro 2024 - un momento che avrebbe dovuto segnare una svolta nella sua carriera internazionale - a causa di una serie di problemi fisici capitati nel momento sbagliato. Solo uno di questi si è verificato dopo l'arrivo di Tuchel alla guida della squadra, quando ha giocato 65 minuti contro Andorra lo scorso giugno.

    Il fastidioso problema all'inguine dell'attaccante lo ha tenuto fuori da tutti e tre i ritiri dell'Inghilterra in questa stagione, facendogli saltare sei partite in un momento cruciale del ciclo dei Mondiali, in cui i piani tattici sono ormai definiti e i giocatori cercano di conquistarsi un posto nella rosa finale. In assenza di Palmer, Rogers in particolare ha impressionato, tanto che si ipotizza che il fantasista dell'Aston Villa potrebbe addirittura tenere fuori dalla formazione titolare Bellingham, anch'egli alle prese con problemi fisici.

    Tuchel ha già dichiarato che non intende sovraccaricare la sua squadra di centrocampisti offensivi ed è disposto a lasciare a casa i giocatori più talentuosi del Paese se non si adattano al suo schema. A ottobre ha commentato la situazione di Palmer dicendo: "Ha partecipato solo al ritiro di giugno. Questo è preoccupante, ovviamente. Prima di tutto, la cosa più importante è che possa giocare senza dolore, perché il problema all'inguine è molto pericoloso se diventa cronico. Questa è la cosa più importante.

    Comprendiamo e vediamo chiaramente il suo potenziale e la sua qualità, ma c'è anche la realtà che non è stato disponibile in cinque degli ultimi sette ritiri".

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Qualcosa di speciale"

    L'ex attaccante del Chelsea e dell'Inghilterra Joe Cole, che possedeva abilità simili a quelle di Palmer, ritiene che l'attuale numero 10 del club dovrebbe essere una scelta obbligata non solo per la rosa, ma anche per la formazione titolare, anche se non è al meglio della forma.

    "Se fossi io a scegliere la squadra, Cole Palmer sarebbe sempre presente, indipendentemente dalla sua forma, perché ha qualcosa di speciale", ha dichiarato a Paddy Power. "Non è un giocatore che dipende troppo dalla fiducia in se stesso, ne ha già in abbondanza, come dimostra il modo in cui si comporta. È stato fantastico vederlo tornare a segnare contro il Wolverhampton.

    Ma la mia paura per Cole è il modo in cui Thomas Tuchel schiera la sua squadra inglese. In realtà non ho alcun problema al riguardo, purché si abbia una strategia chiara e il tipo di giocatore che piace. Ho solo la sensazione che, con i numeri 10 che abbiamo, Tuchel schiererà solo uno tra Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham e Phil Foden.

    "Io schiererei due di loro e farei entrare gli altri due. È qui che temo per Cole, ma se continua a giocare come ha fatto nel fine settimana, sarà sicuramente un candidato sicuro per quella maglia numero 10".

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    Ruolo familiare

    Pretendere un posto da titolare a questo punto della stagione potrebbe essere un po' azzardato, anche per un giocatore del calibro di Palmer, ma è impossibile negare che lui apporti "qualcosa di speciale" alla squadra, dimostrando di poterlo fare anche quando non è al massimo della forma a livello di club.

    Il 23enne ha dimostrato più volte di essere il giocatore perfetto per le partite importanti, sia che si tratti di tormentare il Tottenham in campionato, di smantellare il Paris Saint-Germain nella finale del Mondiale per club o di segnare con precisione millimetrica nella finale di Euro 2024. Ci sono pochi giocatori al mondo che garantiscono un contributo quando sono al meglio della forma, ma Palmer è uno di questi, e questo è un vantaggio in un torneo importante.

    È qualcosa che lo stesso Tuchel ha riconosciuto. "Quando è in forma e ha ritmo e fluidità, può decidere le partite a livello di club e, sicuramente, a livello internazionale", ha detto. "Lo sappiamo".

    A questo punto, Palmer avrebbe dovuto essere il fulcro dell'attacco della squadra inglese, ma i suoi ricorrenti problemi fisici gli hanno impedito di raggiungere questo traguardo. Ma anche se non può essere il punto di riferimento fin dall'inizio in ogni partita, forse il suo ruolo in Nord America può essere simile a quello che ha ricoperto agli Europei in Germania, dove ha avuto un impatto enorme entrando dalla panchina, anche se avrebbe meritato molti più minuti di quelli concessigli da Sir Gareth Southgate. E se la partita finisse ai rigori? Non c'è nessuno che vorresti avere dalla tua parte.

    Se riuscirà a continuare sulla strada intrapresa, Palmer sarà senza dubbio una scommessa che vale la pena fare, che sia al 100% della forma o meno.

