Cole Palmer è un cheat code: il talismano del Chelsea deve essere sull'aereo per i Mondiali con l'Inghilterra, indipendentemente dal suo livello di forma fisica

"Sono sicuro che quando tornerò in forma al meglio, vedrete il meglio di me", ha detto Palmer in un severo avvertimento ai prossimi avversari dei Blues dopo aver segnato una tripletta contro i Wolves. "Non sono qui per cercare scuse, supererò i miei infortuni. So di cosa sono capace quando sono in forma e spero di poter tornare presto a esserlo".

Resta da vedere quando esattamente vedremo il 23enne tornare al 100%, dato che sta gestendo la sua pubalgia, un problema cronico all'inguine probabilmente causato dal suo stile di gioco imprevedibile e dai cambiamenti di direzione esplosivi. Tuttavia, sotto la guida di Liam Rosenior ha trovato un modo per bilanciare la gestione del dolore con le prestazioni in campo.

Questa è una buona notizia per il suo Paese. Palmer avrebbe dovuto essere ormai un elemento fondamentale dell'attacco dell'Inghilterra, ma gli infortuni gli hanno negato questa opportunità e le sue prospettive per i Mondiali sembravano scarse. Tuttavia, essendo tornato a una forma quasi ottimale e di grande impatto, può tentare un ultimo tentativo per entrare nella rosa di Tuchel, anche se non è ancora completamente in forma.