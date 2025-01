Tutti i dubbi di Thiago Motta verso Club Brugge-Juventus: Vlahovic, Conceição, Yildiz, McKennie, Kolo Muani, chi gioca e chi no

Nonostante la bella vittoria contro il Milan, i punti interrogativi verso la gara di Champions League sono parecchi. Tra infortuni e mercato.

Il Milan è già il passato, nonostante non siano passati che due giorni dalla bella vittoria dell'Allianz Stadium: il presente e l'immediato futuro si chiamano Champions League. Ovvero Club Brugge, il prossimo avversario della Juventus.

Si gioca per la settima giornata, contro un avversario che proprio il Milan conosce bene: a ottobre i rossoneri faticarono per avere la meglio sui belgi a San Siro. Thiago Motta, tecnico bianconero, non si illude che sarà una passeggiata. Intanto perché il Club Brugge ha vinto le ultime due in casa nel girone europeo, conquistando 10 punti totali sugli ultimi 15 a disposizione. Ma non solo per questo.

Sono gli infortuni a turbare il sonno di Motta. Il vero cruccio stagionale di una squadra che praticamente mai si è ritrovata con tutti gli effettivi a disposizione. Altri due dopo Juventus-Milan: Yildiz e McKennie. Senza dimenticare il rientro lento di Vlahovic e quello di Conceição.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi giocherà dunque in Belgio martedì sera (calcio d'inizio alle 21)? La situazione caso per caso a un giorno dalla partita.