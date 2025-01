Club Brugge-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: altro pareggio, bianconeri ai playoff di Champions League

La Juventus non va oltre lo 0-0 sul campo del Club Brugge: playoff di Champions League comunque in tasca per i bianconeri.

La Juventus torna a essere affetta da 'pareggite': solo 0-0 contro il Club Brugge, un punto che comunque vale l'accesso al playoff intermedio di Champions League. Trovare spunti degni di nota nel primo tempo dello 'Jan Breydelstadion' è un esercizio pressoché impossibile: a fare da padrona è la paura di sbagliare, di compromettere una situazione di classifica che vede le due squadre separate da un solo punto. Guarda caso è proprio un errore a generare la prima vera occasione del match a inizio ripresa: Di Gregorio sbaglia il rinvio e viene graziato da Jutgla, che allarga troppo la mira di un calcio di rigore in movimento. Nell'altra area è Nico Gonzalez a ciccare clamorosamente il pallone del possibile vantaggio: argentino goffo, poi Douglas Luiz non riesce a trovare la porta. L'articolo prosegue qui sotto Motta prova ad affidarsi all'imprevedibilità di Conceiçao, ed è proprio da un cross del figlio d'arte che nasce un pericolo per la difesa belga: in area non ci sono i centimetri di Vlahovic ma quelli di Koopmeiners, lasciato libero di colpire senza però trovare lo specchio. Il serbo è una delle mosse di Thiago Motta a un quarto d'ora dal termine, ma a sfiorare il colpaccio è Locatelli: tiro dalla lunga distanza che testa i riflessi di Mignolet, fino a quel momento praticamente inoperoso.