Clima rovente a Marsiglia, tifosi contro De Zerbi, società e giocatori: dura contestazione al Velodrome prima della vittoria sul Rennes in Coppa di Francia

Clima rovente Velodrome prima della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia tra il Marsiglia e il Rennes.

La partita, un dentro o fuori cruciale per i padroni di casa dopo l’eliminazione dalla Champions e il crollo in Ligue 1, è stata preceduta da una contestazione durissima nei confronti di Roberto De Zerbi, della società e dei giocatori.

Solo il 3-0 finale ha riportato un minimo di serenità in vista de’ ‘Le Classique’ contro il Paris Saint-Germain, in programma domenica 8 febbraio.