Clima rovente a Marsiglia, tifosi contro De Zerbi, società e giocatori: dura contestazione al Velodrome prima della vittoria sul Rennes in Coppa di Francia

Tensione altissima a Marsiglia: dura contestazione dei tifosi contro De Zerbi, giocatori e società prima della vittoria in Coppa di Francia contro il Rennes.

Clima rovente Velodrome prima della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa di Francia tra il Marsiglia e il Rennes

La partita, un dentro o fuori cruciale per i padroni di casa dopo l’eliminazione dalla Champions e il crollo in Ligue 1, è stata preceduta da una contestazione durissima nei confronti di Roberto De Zerbi, della società e dei giocatori. 

Solo il 3-0 finale ha riportato un minimo di serenità in vista de’ ‘Le Classique’ contro il Paris Saint-Germain, in programma domenica 8 febbraio.

  • CRISI TECNICA E RISULTATI DELUDENTI

    Il Marsiglia è arrivato alla sfida contro il Rennes in piena turbolenza, reduce dal pesante 3-0 incassato in casa del Club Brugge, valso l’eliminazione dalla Champions, e dal pareggio contro il Paris FC maturato nonostante il doppio vantaggio iniziale. 

    La Coppa di Francia è diventata il principale obiettivo stagionale, anche in virtù dell’eliminazione del PSG dal torneo, in un momento cruciale in cui l’ambiente attendeva risposte dopo gli ultimi passi falsi.

  • ROTTURA ULTRAS-SQUADRA

    Secondo quanto spiegano fonti francesi, l’avvicinamento all’incontro è stato caratterizzato da tensione certificata dalla mossa di una delegazione degli ultras francesi, che aveva raggiunto il centro sportivo del Marsiglia in occasione dell’ultimo allenamento, imponendo un confronto diretto con la squadra.

    Poco prima del calcio d’inizio di Marsiglia-Rennes, entrambe le curve del Velodrome si sono riempite di striscioni taglienti, rivolti indistintamente a squadra, allenatore e dirigenza.

    A pochi minuti dalla partita, una lunga bandiera ha attraversato la tribuna Nord, con un messaggio a ribadire come la coppa fosse considerata l’ultima possibilità per salvare la stagione.

  • LA VITTORIA E IL PASS PER I QUARTI

    Malgrado l’ambiente rovente, il Marsiglia ha trovato sul campo la risposta più attesa. 

    La squadra di Roberto De Zerbi ha superato 3-0 il Rennes grazie ai goal di Gouiri, Greenwood e Aubameyang.

    Il successo permette al Marsiglia di tornare a respirare e di avvicinarsi con meno tensione al Classique di domenica al Parco dei Principi. 

    L’OM non conquista la Coppa di Francia dal 1989 e vede in questa edizione una rara occasione per tornare a sollevare un trofeo.

  • TENSIONE VERSO OM-PSG

    Il calendario del Marsiglia di De Zerbi rimane infuocato, con la trasferta al Parc des Princes che incombe come ulteriore banco di prova per De Zerbi, rimasto in panchina nonostante le indiscrezioni su possibili dimissioni o esonero.

    La contestazione del Velodrome conferma il momento complicato del Marsiglia, attenuato dalla vittoria contro il Rennes in Coppa di Francia, ma che non basta a risollevare un ambiente che attende nuove risposte in un periodo determinante per il destino della stagione e gli obiettivi.

