Claudio Ranieri, una giornata di lacrime e commozione a Cagliari: la partita contro la Fiorentina è la parola fine

La partita finale per Ranieri, che saluta il calcio dei club dopo 38 anni di grandi imprese: l'Unipol si stringe attorno al suo eroe, in lacrime.

Unipol Domus in lacrime. Giocatori, staff tecnico, tifosi e soprattutto lui, Claudio Ranieri. Dopo l'ennesima impresa della sua carriera, doppia, il mister romano saluta il calcio dei club. Non ci sono dubbi: è stato tra gli allenatori, non solo italiani, più amati degli ultimi quarant'anni.

Cagliari-Fiorentina è la sua ultima partita, proprio contro la squadra con cui ha vinto i primi trofei, dopo essersi messo in mostra nella sua prima avventura rossoblù. Rinasceremo, l'ha detto Claudio Ranieri. Una frase di fine anni '80 risuonata in Sardegna in questo biennio, divenuta realtà con il ritorno in Serie A nel 2023 e la conferma della massima serie nel 2024.

Ranieri era scoppiato in un pianto liberatorio dopo Cagliari-Bari dello scorso anno, ora non ha potuto fare a meno di commuoversi anche durante Cagliari-Fiorentina, in cui l'intera città, l'isola e tutto il suo popolo hanno avuto occhi solo per lui, l'eroe tornato a casa per rimettere tutto apposto.