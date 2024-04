Claudio Marchisio svela a GOAL la sua Top 11 Under 21: da Bellingham a Yamal, talento a volontà

Intervistato da GOAL, il Principino stila la propria formazione di giovani gioielli: in difesa Scalvini, la punta più avanzata è Sesko.

Claudio Marchisio è uno che di calcio se ne intende, eccome. E non soltanto perché ha indossato per anni la maglia della Juventus, diventandone simbolo e bandiera, oltre a tante convocazioni con la Nazionale italiana.

Del resto il Principino, 38 anni, è concretamente proiettato verso il futuro: ha da poco lanciato Circum, agenzia che si occupa di individuare e far crescere i migliori talenti italiani.

E così, quando GOAL gli ha chiesto anche di stilare la sua Top 11 formata solamente da Under 21 all'interno dell'intervista che ci ha concesso, Marchisio non si è tirato indietro e ha accettato: dall'atalantino Scalvini a Bellingham, i nomi noti non mancano, ma non manca neppure qualche chicca, come Dedic (Salisburgo) o il portiere Vandevoordt (Genk).