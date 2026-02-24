Goal.com
Classifica Sanremo 2026, a che ora viene annunciata e aggiornamenti: le prime posizioni

La classifica aggiornata di Sanremo 2026 dopo la prima serata: chi è avanti tra i trenta cantanti in gara al Festival.

LE ULTIME SULLA CLASSIFICA DI SANREMO:

  • A CHE ORA VIENE SVELATA LA CLASSIFICA?

    Relativamente alla prima serata, Carlo Conti, Can Yaman e Laura Pausini annunceranno la classifica all'1:39 del mattino.

    La classifica provvisoria non verrà svelata in maniera precisa: vengono svelati i primi cinque cantanti nella top 5, senza però rivelare la posizione specifica.

    La prima serata vede come votanti la giuria della sala stampa, tv e web.

  • LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SANREMO 2026

    I cantanti nelle prime cinque posizioni di Sanremo 2026 saranno svelati nelle prossime ore, senza specificare l'ordine esatto dei presenti in top 5.

  • GLI AGGIORNAMENTI DELLA SECONDA SERATA

    Dopo la gara delle Nuove proposte, nella seconda serata si esibiscono quindici dei trenta campioni: il 25 febbraio voteranno la giuria delle radio (50%) e il pubblico a casa tramite televoto (50%). 

    Al termine delle votazioni sarà stilata una nuova classifica provvisoria, di cui saranno annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. In questa mancheranno ovviamente i cantanti che si esibiranno il 26 febbraio, i restanti quindici.

  • I VOTI NELLA TERZA SERATA

    Come in occasione della seconda serata, la classifica viene stilata dopo i voti della giuria radio (50%) e del pubblico a casa (50%).

    Al termine delle esibizioni dei restanti quindici artisti in gara il 26 febbraio, durante la terza serata, verrà sarà stilata una classifica provvisoria e saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

