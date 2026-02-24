Classifica Sanremo 2026, a che ora viene annunciata e aggiornamenti: le prime posizioni

Come in occasione della seconda serata, la classifica viene stilata dopo i voti della giuria radio (50%) e del pubblico a casa (50%).

Al termine delle esibizioni dei restanti quindici artisti in gara il 26 febbraio, durante la terza serata, verrà sarà stilata una classifica provvisoria e saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.