Classifica Sanremo 2026, a che ora viene annunciata e aggiornamenti: le prime posizioni

LE ULTIME SULLA CLASSIFICA DI SANREMO:
Relativamente alla prima serata, Carlo Conti, Can Yaman e Laura Pausini annunceranno la classifica all'1:39 del mattino.
La classifica provvisoria non verrà svelata in maniera precisa: vengono svelati i primi cinque cantanti nella top 5, senza però rivelare la posizione specifica.
La prima serata vede come votanti la giuria della sala stampa, tv e web.
I cantanti nelle prime cinque posizioni di Sanremo 2026 saranno svelati nelle prossime ore, senza specificare l'ordine esatto dei presenti in top 5.
Dopo la gara delle Nuove proposte, nella seconda serata si esibiscono quindici dei trenta campioni: il 25 febbraio voteranno la giuria delle radio (50%) e il pubblico a casa tramite televoto (50%).
Al termine delle votazioni sarà stilata una nuova classifica provvisoria, di cui saranno annunciate le prime cinque posizioni senza ordine di piazzamento. In questa mancheranno ovviamente i cantanti che si esibiranno il 26 febbraio, i restanti quindici.
Come in occasione della seconda serata, la classifica viene stilata dopo i voti della giuria radio (50%) e del pubblico a casa (50%).
Al termine delle esibizioni dei restanti quindici artisti in gara il 26 febbraio, durante la terza serata, verrà sarà stilata una classifica provvisoria e saranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.