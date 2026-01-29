Come cambia il Ranking UEFA dopo la conclusione dei gironi europei: la Serie A punta alle cinque squadre in Champions

Con la conclusione dei tre gironi europei, è tempo delle prime valutazioni relative al Ranking UEFA. La graduatoria, che permette alle due nazioni classificate al primo e al secondo posto di di avere una squadra in più nella prossima Champions, presenta attualmente la Premier League in vetta e soprattutto in fuga, tanto che sembra aver già prenotato uno dei due slot extra per il 2026/2027, come del resto fatto nell'attuale annata.

La vera lotta per la squadra in più sarà dunque per il secondo posto, per il quale i club rimasti dovranno ottenere il massimo dei punti tramite vittorie, pareggi e passaggi del turno: la Serie A deve inseguire Portogallo, Germania e Spagna, ma con sei squadre su sette qualificate a spareggi e ottavi può ancora sperare nel sorpasso, vista la sola eliminazione del Napoli.

I playoff saranno ovviamente fondamentali: qualora l'Italia dovesse portare tutte le squadre, o quasi, agli ottavi, la speranza di scalare la classifica sarebbe ancora possibile, mentre al contrario due o più eliminazioni metterebbero fine quasi sicuramente alla possibilità di avere cinque squadre nella prossima Champions.