Borussia Dortmund v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Francesco Schirru

Come cambia il Ranking UEFA dopo la conclusione dei gironi europei: la Serie A punta alle cinque squadre in Champions

La fase campionato della Champions e dell'Europa League si è conclusa, con importanti punti Ranking UEFA andati alla Serie A e gli altri campionati: al termine dell'annata le prime due della classifica avranno un posto in più nel torneo 2026/2027.

Con la conclusione dei tre gironi europei, è tempo delle prime valutazioni relative al Ranking UEFA. La graduatoria, che permette alle due nazioni classificate al primo e al secondo posto di di avere una squadra in più nella prossima Champions, presenta attualmente la Premier League in vetta e soprattutto in fuga, tanto che sembra aver già prenotato uno dei due slot extra per il 2026/2027, come del resto fatto nell'attuale annata.

La vera lotta per la squadra in più sarà dunque per il secondo posto, per il quale i club rimasti dovranno ottenere il massimo dei punti tramite vittorie, pareggi e passaggi del turno: la Serie A deve inseguire Portogallo, Germania e Spagna, ma con sei squadre su sette qualificate a spareggi e ottavi può ancora sperare nel sorpasso, vista la sola eliminazione del Napoli.

I playoff saranno ovviamente fondamentali: qualora l'Italia dovesse portare tutte le squadre, o quasi, agli ottavi, la speranza di scalare la classifica sarebbe ancora possibile, mentre al contrario due o più eliminazioni metterebbero fine quasi sicuramente alla possibilità di avere cinque squadre nella prossima Champions.

  • LA TOP 5 DEL RANKING

    1. Inghilterra, 20.958 punti (9 squadre su 9 rimaste)
    2. Portogallo, 16.600 (4 su 5)
    3. Germania, 16.214 (6 su 7)
    4. Spagna, 15.531 (6 su 8)
    5. Italia, 15.500 (6 su 7)
  • LE SQUADRE ELIMINATE

    Se l'Italia spera nella conclusione dell'annata al primo o al secondo posto del Ranking UEFA lo deve anche alle prime eliminazioni delle rivali: nonostante la Serie A abbia perso il Napoli, la Germania non potrà più contare sull'Eintracht, mentre la Spagna su Bilbao e Villarreal. 

    Un punto importantissimo, considerando che il coefficente ottenuto in stagione da ogni campionato viene diviso per il numero di squadre con cui quel determinato torneo ha cominciato la stagione, anche se queste vengono eliminate man mano.

    La Germania è partita con 7 squadre, ma d'ora in avanti ne avrà solamente 6. Nonostante questo, il coefficente sarà diviso per 7 nelle prossime partite, nonostante effettivamente non ci sia più un team in grado di regalare punti alla classifica della Bundesliga. 

    L'Inghilterra è ancora in corsa con nove squadre su nove, un record assoluto.

  • I PUNTI NEI PLAYOFF

    Rispetto alle successive fasi ad eliminazione diretta, gli spareggi non permettono di guadagnare punti per pareggi e vittorie, assicurati dagli ottavi in avanti.

    Per quanto riguarda la Champions, le squadre che supereranno gli spareggi porteranno al proprio campionato 1.5 punti, fondamentali per continuare a costruire la classifica del Ranking e puntare alla squadra in più nella Champions League 2026/2027.

    Relativamente all'Europa League le squadre che passano i playoff ottengono 1 punto (per la Conference è 0.5).

