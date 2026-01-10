Scatta l'ora del Clasico tra Barcellona e Real Madrid: i Blancos devono fare i conti con un Raphinha ritrovato

Raphinha ha parlato due volte con Hansi Flick: prima al telefono e poi di persona, poco prima dell’inizio della preparazione estiva. Prima di quei colloqui, il giocatore cresciuto a Porto Alegre, formatosi nei celebri tornei di várzea brasiliani, era seriamente tentato di accettare l’offerta economicamente irrinunciabile per trasferirsi in Arabia Saudita.

"Gioco a calcio da quando avevo 15 anni", ha raccontato Raphinha a ESPN. "Ovunque ho vissuto momenti belli e momenti difficili, e a un certo punto ho pensato che fosse arrivato il momento di pensare a me stesso e alla mia famiglia. Avrebbe risolto non solo la mia vita personale, ma anche quella dei miei genitori, di mio figlio… di tante persone".

Flick, però, è riuscito a convincere Raphinha a restare al Barcellona - e oggi è estremamente riconoscente per quella scelta.