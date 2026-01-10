Scatta l'ora del Clasico tra Barcellona e Real Madrid: i Blancos devono fare i conti con un Raphinha ritrovato

I giocatori sono stati selezionati sulla base delle prestazioni offerte tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025, un arco temporale che avrebbe dovuto rendere praticamente scontato l’inserimento dell'attaccante Barcellona nella miglior formazione dell'anno.
Raphinha, va ricordato, è stato il miglior giocatore della Liga nella scorsa stagione. Ha inoltre chiuso la Champions League da capocannoniere. In sostanza, nessuno - nemmeno Lamine Yamal - ha avuto un ruolo più determinante nel Treble conquistato dal Barcellona. E considerando tutte le competizioni della stagione 2024/25, soltanto Mohamed Salah (57) è stato coinvolto direttamente in più goal rispetto al classe 1996 brasiliano (56).
Alla luce di questi numeri, la scelta di premiare Cole Palmer e persino Jude Bellingham rispetto a Raphinha per un posto nell’undici dell’anno FIFA appare quantomeno discutibile.
Tuttavia, se il brasiliano continua a essere sottovalutato da una parte del pubblico calcistico, all’interno del Barcellona il suo valore è ampiamente riconosciuto. Non a caso Hansi Flick accoglie con grande soddisfazione il ritorno del suo esterno sinistro, ora pienamente recuperato e in ottima forma, in vista della Supercoppa di Spagna di domenica contro il Real Madrid.