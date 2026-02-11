AFP
"Ci aspettavamo di meglio" - Le difficoltà di Paul Pogba al Monaco sono "dure per tutti in famiglia", afferma suo fratello Mathias.
Pubblicità
Il ritorno alla realtà colpisce duramente dopo le grandi aspettative
Il tanto atteso ritorno di Pogba al calcio professionistico con il Monaco ha incontrato un ostacolo significativo, con il centrocampista che fatica a liberarsi di persistenti problemi di forma fisica. Dopo aver firmato per il club del Principato la scorsa estate, al termine della sua squalifica ridotta per doping, il 32enne sperava di rilanciare la sua carriera in Ligue 1. Tuttavia, il campione del mondo è fuori gioco dal 5 dicembre a causa di un infortunio ricorrente al polpaccio, che ha portato alla sua esclusione dalla rosa del Monaco per la fase a eliminazione diretta della Champions League.
Intervistato da RMC Sport, Mathias ha offerto una valutazione pessimistica delle attuali condizioni del fratello. Ha suggerito che le aspettative di un impatto immediato di Paul erano forse troppo alte, data la sua lunga assenza dal campo, e che la dura realtà dell'intensità dei livelli agonistici lo ha messo in difficoltà.
"È frustrante, non solo per lui ma per tutta la famiglia. Gli ho detto che non poteva tornare al 100% subito", ha detto Mathias, riflettendo sull'entusiasmo iniziale che circondava il trasferimento. "Ci aspettavamo di più dal suo ritorno. Ma questa è la realtà. Il corpo non è abituato a questo tipo di ritmo ad alta intensità".
- AFP
"Non siamo robot" - Mathias sul prezzo fisico da pagare
Mathias ha spiegato che, sebbene la famiglia continui a sostenerlo, c'è un senso collettivo di frustrazione riguardo alle difficoltà fisiche. Ha sottolineato l'estrema difficoltà di adattarsi al ritmo del calcio professionistico dopo due anni di inattività, osservando che il corpo di Paul sta essenzialmente inviando segnali di allarme a causa dell'improvviso aumento del carico di lavoro.
"Non siamo robot", ha continuato Mathias. "Quando torni, devi farlo un po' alla volta, altrimenti il corpo ti manda dei segnali. È esattamente quello che sta succedendo a lui".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime di esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra comunità in crescita!
- PubblicitàPubblicità
Lotta mentale per un centrocampista "resiliente"
Al di là dei problemi fisici, Mathias ha rivelato lo stress psicologico che la situazione sta causando all'ex centrocampista del Manchester United e alla sua cerchia ristretta. Dopo aver combattuto una lunga battaglia legale per riabilitare il proprio nome e tornare in campo, subire un infortunio muscolare ricorrente è stato un duro colpo per un giocatore desideroso di dimostrare di appartenere ancora al massimo livello.
"Siamo pazienti e resilienti. Avrà la pazienza necessaria per tornare al suo miglior livello", ha aggiunto. "Sta lavorando. È più dal punto di vista mentale che diventa difficile. Hai grandi aspettative. Sei entusiasta e poi vieni pugnalato alle spalle di nuovo. Si tratta di rialzarsi ancora e ancora. È una combinazione di cose. C'è il desiderio di tornare in campo, ma il corpo ti dice di non andare troppo veloce. Ci sono percentuali ovunque: fisiche, cardiovascolari, mentali... Dovremo essere pazienti. Abbiamo sempre affrontato un giorno alla volta".
Ha aggiunto: "Gli mandiamo messaggi di incoraggiamento. Il resto sta a lui gestirlo. Conosce questo mondo da anni. Noi facciamo la nostra parte, il resto sta a lui".
- AFP
L'esclusione dalla Champions League aggrava la situazione
L'infortunio ha già avuto conseguenze tangibili sulla stagione di Pogba. Il Monaco ha recentemente confermato la rosa per gli ottavi di finale di Champions League, e Pogba è stato l'assenza di spicco. La decisione sottolinea l'incertezza che circonda la data del suo ritorno e la necessità del club di affidarsi a giocatori in perfetta forma fisica per le cruciali partite europee.
Sebbene il club sostenga pubblicamente di stare gestendo con attenzione la sua forma fisica, la mancanza di una tempistica chiara è fonte di preoccupazione per i tifosi che speravano di vedere il vincitore della Coppa del Mondo 2018 tornare al meglio della forma. Per ora, Pogba rimane bloccato in un ciclo di riabilitazione, combattendo una "battaglia globale" per salvare la sua stagione e forse la sua carriera ai massimi livelli.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità