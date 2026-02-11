"Ci aspettavamo di meglio" - Le difficoltà di Paul Pogba al Monaco sono "dure per tutti in famiglia", afferma suo fratello Mathias.

Al di là dei problemi fisici, Mathias ha rivelato lo stress psicologico che la situazione sta causando all'ex centrocampista del Manchester United e alla sua cerchia ristretta. Dopo aver combattuto una lunga battaglia legale per riabilitare il proprio nome e tornare in campo, subire un infortunio muscolare ricorrente è stato un duro colpo per un giocatore desideroso di dimostrare di appartenere ancora al massimo livello.

"Siamo pazienti e resilienti. Avrà la pazienza necessaria per tornare al suo miglior livello", ha aggiunto. "Sta lavorando. È più dal punto di vista mentale che diventa difficile. Hai grandi aspettative. Sei entusiasta e poi vieni pugnalato alle spalle di nuovo. Si tratta di rialzarsi ancora e ancora. È una combinazione di cose. C'è il desiderio di tornare in campo, ma il corpo ti dice di non andare troppo veloce. Ci sono percentuali ovunque: fisiche, cardiovascolari, mentali... Dovremo essere pazienti. Abbiamo sempre affrontato un giorno alla volta".

Ha aggiunto: "Gli mandiamo messaggi di incoraggiamento. Il resto sta a lui gestirlo. Conosce questo mondo da anni. Noi facciamo la nostra parte, il resto sta a lui".