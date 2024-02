Cholo Simeone innamorato dell'Inter di Inzaghi: "Tra le migliori quattro d'Europa, al livello del Real Madrid"

Dopo gli anni passati in nerazzurro da giocatore, Simeone torna a San Siro per sfidare l'amico Inzaghi: "Grande allenatore".

Ottavi di Champions League, atto uno. L'Inter riceve l'Atletico Madrid dell'ex Simeone a San Siro, così da provare a portare dalla propria la qualificazione ai quarti sin dai primi 90 minuti. Dopo la partita del Meazza la questione verrà definita al Wanda Metropolitano, quando a marzo si conoscerà la squadra al turno successivo di Champions.

Per Simeone pronto un tributo d'amore da parte dei suoi ex tifosi, che da tempo hanno dimenticato il suolo ruolo nel 5 maggio 2002, quando fu tra i giocatori della Lazio a segnare contro l'Inter, segnando così i sogni Scudetto della sua vecchia squadra.

Simeone arriva a San Siro da sfavorito, consapevole di un'Inter oramai divenuta big assoluta e di fatto non solo reduce dalla finale di Champions League del 2023, ma anche dalla freschissima vittoria in Supercoppa italiana e dalla fuga in Serie A ai danni di Juventus e Milan.