Chivu verso Inter-Bodo Glimt: "Se saremo eliminati non sarà una vergogna, all'andata non siamo stati all'altezza"

Sulla possibile rimonta: "Questi ragazzi hanno la convinzione, lo fanno vedere da 3 mesi. Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo perso partite ma questo non ha tolto fiducia e autostima. Non ha tolto cultura del lavoro. E lo fanno vedere. Non c'entra niente una partita, una battaglia persa. Quello che conta è colpo su colpo, dare il massimo sempre".

Su come gestire la partita: "Dobbiamo entrare in campo fiduciosi. Se c'è una squadra che può ribaltarla, è l'Inter. Ma non sarà semplice, non dobbiamo perdere equilibrio e fiducia. Una gara dura 100 minuti, a volte anche 120 più i rigori. Dobbiamo essere pronti dall'inizio. Non dobbiamo avere la disperazione di fare subito gol, per poi essere sorpresi da quello che non accade in campo. Dobbiamo gestire i momenti"

