Chivu verso Inter-Bodo Glimt: "Se saremo eliminati non sarà una vergogna, all'andata non siamo stati all'altezza"

L'Inter si prepara al ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt con i nerazzurri chiamati a rimontare dopo la sconfitta all'andata per 3-1. Il match è in programma martedì alle ore 21 a San Siro.
Alla vigilia della partita si è presentato in conferenza stampa Cristian Chivu che può "festeggiare" per la situazione in campionato dopo aver sconfitto il Lecce e visto i rivali diretti, ovvero il Milan, perdere contro il Lecce.
Lo scudetto si avvicina per l'Inter ma ora la concentrazione massima è sulla sfida di Champions. Di seguito le dichiarazioni di Chivu.