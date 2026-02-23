Goal.com
Andrea Ajello

Chivu verso Inter-Bodo Glimt: "Se saremo eliminati non sarà una vergogna, all'andata non siamo stati all'altezza"

Le parole di Chivu in conferenza alla vigilia di Inter-Bodo Glimt: "Il più 10 sul Milan non c'entra niente. Rimonta? Se c'è una squadra che può farcela siamo noi".

L'Inter si prepara al ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt con i nerazzurri chiamati a rimontare dopo la sconfitta all'andata per 3-1. Il match è in programma martedì alle ore 21 a San Siro. 

Alla vigilia della partita si è presentato in conferenza stampa Cristian Chivu che può "festeggiare" per la situazione in campionato dopo aver sconfitto il Lecce e visto i rivali diretti, ovvero il Milan, perdere contro il Lecce.

Lo scudetto si avvicina per l'Inter ma ora la concentrazione massima è sulla sfida di Champions. Di seguito le dichiarazioni di Chivu. 

  • "ALL'ANDATA NON SIAMO STATI ALL'ALTEZZA"

    "Sapevamo che non sarebbe stato semplice in Norvegia, per il campo e il clima. Dovevamo adattarci al meglio a quel clima. Purtroppo non siamo stati in grado di farlo o l'abbiamo fatto a tratti. Il Bodo ha vinto a Madrid, ha battuto il City, ha pareggiato a Dortmund. Purtroppo non siamo stati all'altezza in alcuni momenti, speriamo che non accada di nuovo".

  • "RIMONTA? SE QUALCUNO PUÒ FARLO SIAMO NOI"

    Sulla possibile rimonta: "Questi ragazzi hanno la convinzione, lo fanno vedere da 3 mesi. Abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo perso partite ma questo non ha tolto fiducia e autostima. Non ha tolto cultura del lavoro. E lo fanno vedere. Non c'entra niente una partita, una battaglia persa. Quello che conta è colpo su colpo, dare il massimo sempre".

    Su come gestire la partita: "Dobbiamo entrare in campo fiduciosi. Se c'è una squadra che può ribaltarla, è l'Inter. Ma non sarà semplice, non dobbiamo perdere equilibrio e fiducia. Una gara dura 100 minuti, a volte anche 120 più i rigori. Dobbiamo essere pronti dall'inizio. Non dobbiamo avere la disperazione di fare subito gol, per poi essere sorpresi da quello che non accade in campo. Dobbiamo gestire i momenti"

  • "10 PUNTI SUL MILAN? NON C'ENTRA NIENTE"

    Riguardo il vantaggio in campionato sul Milan, Chivu non vuole pensarci: "Sappiamo che abbiamo perso 3-1 all'andata. Il campionato non c'entra assolutamente niente. Se vogliamo avere una possibilità di passare il turno, dobbiamo essere la nostra migliore versione, senza pensare ad altro".

  • "VERGOGNA SE PERDIAMO? LEI NON CI RISPETTA"

    Durante la conferenza, diverbio tra un giornalista norvegese e il tecnico: "Sarebbe una vergogna perdere contro una squadra piccola come il Bodo? Nel calcio non c'è niente di vergognoso, bisogna rispettare l'avversario. Visto che lei non ci rispetta dicendo che sarebbe una vergogna per noi. Noi invece rispettiamo il Bodo, l'ha fatto vedere contro altre grandi. Noi rispettiamo i nostri avversari, anzi facciamo anche i complimenti al Bodo, hanno fatto vedere un progetto sano. Noi vergogna non ne abbiamo, anzi abbiamo fatto anche i complimenti dopo la partita di andata".

