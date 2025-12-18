Chivu verso Bologna-Inter: "Probabilmente non meritiamo di essere in Supercoppa, hanno fatto un regalo a noi e al Milan"

Christian Chivu si appresta a vivere la sua prima Supercoppa Italiana da allenatore, dopo averne vinte due con la maglia dell'Inter. Ma tra i nerazzurri e la finale c'è di mezzo il Bologna, avversaria nella seconda semifinale.
La gara, che per l'Inter rappresenta una sorta di rivincita dopo l'1-0 felsineo a Pasqua firmato da una prodezza di Orsolini, è stata presentata dal tecnico romeno nella conferenza stampa della vigilia.
Ecco dunque le parole di Chivu, in attesa di capire chi tra Bologna e Inter approderà alla finalissima della Supercoppa in programma lunedì sera a Riad.