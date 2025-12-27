Chivu verso Atalanta Inter: "Frattesi? Non posso raccontare tutta la verità, non devo giustificarmi"

"Io non parlo mai di me stesso ma della realtà dei fatti, del vissuto sotto la nostra guida. Sono stati dei mesi difficili, soprattutto all'inizio per quella che era stata la fine della scorsa stagione. Abbiamo fatto di tutto per tornare subito a essere competitivi, ci siamo messi in carreggiata e abbiamo provato ad aggiungere cose che servivano a questo gruppo, sia tecnicamente che mentalmente. Non siamo perfetti e mai abbiamo cercato di esserlo, ma stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che a volte indirizzano l'andamento della stagione. Vogliamo toglierci qualche difettuccio. Dire che è un cantiere aperto non è semplice".

"Ci sono partite importanti da giocare perché il campionato è lungo, poi ci sono quelle che forse indirizzano l'andamento della stagione. Noi dobbiamo trattare le partite con la stessa importanza, bisogna essere all'altezza di ogni situazione. Stiamo combattendo per migliorare sotto tutti gli aspetti, della motivazione e della responsabilità. Non dobbiamo mai dimenticarci di osare se vogliamo arrivare fino in fondo".