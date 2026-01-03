Chivu tra Inter-Bologna e mercato: "Frecciatine? Polemiche inutili. Cancelo? Parlo di Luis Henrique. In 5 in lotta per lo Scudetto, per Frattesi e De Vrij dipende da loro"

Di nuovo una contro l'altra, venti giorno dopo. Stavolta altra latitudine e altra competizione. Da Riyadh a San Siro, dalla Supercoppa Italiana alla Serie A.
Inter e Bologna si affrontano nuovamente, ma questa volta in palio non c'è la finale di Supercoppa ma i tre punti in classifica.
Domani sera, al Meazza, nerazzurri e felsinei si sfidano nel match che apre ufficialmente il loro 2026.
Come di consueto, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara per presentare i temi caldi e analizzare gli spunti del match di campionato in programma a San Siro.