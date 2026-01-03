Chivu tra Inter-Bologna e mercato: "Frecciatine? Polemiche inutili. Cancelo? Parlo di Luis Henrique. In 5 in lotta per lo Scudetto, per Frattesi e De Vrij dipende da loro"

"Il senso di responsabilità, la percezione del pericolo, quando si fanno determinate pressioni c'è il rischio di essere saltato e bisogna saper agire. Poi se stiamo aumentando il livello di falli, qualcuno ha scritto che siamo una squadra di fabbri, ho letto persino questo. I miei giocatori non hanno paura di fare contrasti o fare fallo ma sempre con l'intenzione di cercare di recuperare palla".

Poi sulla riaggressione:

"Quando rubi la palla hai più opportunità di fare gol. Quando fai accerchiamento con 10 giocatori sotto la linea della palla, diventa tutto più complicato. Il fatto di prenderci qualche rischio in più è dovuto al voler giocare più in verticale, attaccando una linea difensiva non organizzata".