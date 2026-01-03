Pubblicità
Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Chivu tra Inter-Bologna e mercato: "Frecciatine? Polemiche inutili. Cancelo? Parlo di Luis Henrique. In 5 in lotta per lo Scudetto, per Frattesi e De Vrij dipende da loro"

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter nella conferenza stampa della vigilia della sfida di campionato contro il Bologna di Italiano, gara valida per la 18ª giornata di Serie A e in programma domani sera a San Siro alle 20:45.

Di nuovo una contro l'altra, venti giorno dopo. Stavolta altra latitudine e altra competizione. Da Riyadh a San Siro, dalla Supercoppa Italiana alla Serie A.

Inter e Bologna si affrontano nuovamente, ma questa volta in palio non c'è la finale di Supercoppa ma i tre punti in classifica.

Domani sera, al Meazza, nerazzurri e felsinei si sfidano nel match che apre ufficialmente il loro 2026.

Come di consueto, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara per presentare i temi caldi e analizzare gli spunti del match di campionato in programma a San Siro.

  • CHIVU SU INTER-BOLOGNA

    "Sappiamo che sarà una partita difficile, contro un avversario difficile da affrontare, che ha messo in difficoltà chiunque. Hanno un'identità chiara e un'intensità che crea problemi alle altre. [...] 

    Hanno identità, intensità e gamba. Nelle cose semplici riescono a metterti in difficoltà. Hanno giocatori sugli esterni che possono mettere in difficoltà, un attaccante, incursori e trequartisti che riempiono l'area con i tempi giusti. Poi ti vengono a prendere a uomo, hanno i tempi giusti. Fanno le cose con una certa determinazione, riescono a tornare in molti anche se superi la pressione".

  • FRECCIATE? POLEMICHE INUTILI"

    "Per come vedo io il calcio, nessuno. Per come sono cresciuto, maturato in questo sport. Le ho vissute da giocatore e da allenatore, per me incidono poco. Soltanto a livello mediatico, per il resto non hanno a che fare con questo sport. Si va sempre a cercare la critica, polemiche inutili che non servono a niente e nessuno".

    Poi aggiunge:

    "Mi diverto a vedere mille polemiche che nascono da cose che non esistono. Mi diverto quando vedo che si parla troppo di cose che non hanno nulla a che fare con la realtà. Inizio a divertirmi perché non mi pesano, mi fanno divertire e mi fanno concentrare sul mio dovere per far crescere la squadra".

  • CANCELO

    "Preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete più di lui. Così come vorrei parlare di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra un po' rientra. Guardo sempre la realtà dei fatti, quello che ho a disposizione. Amo il gruppo, i giocatori. Preferirei parlare di loro".

  • ROTAZIONI E TURNOVER

    "Quando abbiamo avuto un calendario affollato, abbiamo sempre cercato di cambiare. Abbiamo sempre avuto come riferimento la famosa meritocrazia. Non è semplice giocare ogni due giorni. Abbiamo 25 giocatori, 22 di movimento in grado di scendere in campo. Non potrei farne a meno, le energie che spendi in gara sono tante. Tutte le partite sono importanti".

  • FRATTESI E DE VRIJ VERSO L'ADDIO?

    "Non temo nulla, Mi fido della loro professionalità. Sono due giocatori importanti, com tutti gli altri. Sta a loro scegliere diversamente. Sono i primi responsabili di quello che accade. Vero che probabilmente sono i due che hannoo giocato meno rispetto agli altri, un poo' per cause fisiche Frattesi e un po' per scelte diverse De Vrij, ma abbiamo sempre presente quello che Stefan è e l'esempio che dà. Avranno più opportunità di giocare".

  • AGGRESSIVITÀ

    "Il senso di responsabilità, la percezione del pericolo, quando si fanno determinate pressioni c'è il rischio di essere saltato e bisogna saper agire. Poi se stiamo aumentando il livello di falli, qualcuno ha scritto che siamo una squadra di fabbri, ho letto persino questo. I miei giocatori non hanno paura di fare contrasti o fare fallo ma sempre con l'intenzione di cercare di recuperare palla".

    Poi sulla riaggressione:

    "Quando rubi la palla hai più opportunità di fare gol. Quando fai accerchiamento con 10 giocatori sotto  la linea della palla, diventa tutto più complicato. Il fatto di prenderci qualche rischio in più è dovuto al voler giocare più in verticale, attaccando una linea difensiva non organizzata".

  • FAVORITA PER LO SCUDETTO

    "Solite domande del primo gennaio. Ci sono cinque squadre in pochi punti. La realtà della classifica dice questo, magari tra un mese sarà diverso. Vedendo la classifica e la differenza di punti minima, tutte e cinque hanno la loro possibilità di arrivare fino in fondo".

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Bologna crest
Bologna
BOL
0