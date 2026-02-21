Chivu chiude il capitolo Bastoni dopo Lecce-Inter: "Ci ha messo la faccia e chiesto scusa. Gli fa onore"

Dopo la sconfitta di Champions contro il Bodo/Glimt, l'Inter si rilancia in campionato. Con il successo esterno contro il Lecce, la squadra di Chivu vola a +10 sul Milan, impegnato domenica a San Siro contro il Parma. Un distacco che non ha eguali in Europa, anche considerando l'eventuale risposta positiva dei rossoneri: Esposito e compagni non sbagliano un colpo.
A quota 64 punti, l'Inter riesce a voltare immediatamente pagina dopo il 3-1 in terra norvegese: il 2-0 a Lecce non è stato certo semplice, con i due goal arrivati solamente nella ripresa. In goal con Mkhitaryan prima e Akanji poi, gli ospiti sono riusciti ad avere la meglio anche senza l'infortunato Lautaro, con Esposito e Thuram a guidare l'attacco dal primo minuto.
Regolarmente in campo dal 1' Alessandro Bastoni, sotto attacco oramai da una settimana in virtù di quanto accaduto nel Derby d'Italia e subissato di fischi da parte dei tifosi del Lecce. A ogni tocco di palla.