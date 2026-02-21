Goal.com
Chivu Lecce Inter Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Chivu chiude il capitolo Bastoni dopo Lecce-Inter: "Ci ha messo la faccia e chiesto scusa. Gli fa onore"

L'allenatore dell'Inter ha parlato al termine della partita vinta contro il Lecce: "La qualificazione di Champions è ancora in bilico, c'è ancora il ritorno. Dobbiamo essere la versione migliore di noi stessi".

Dopo la sconfitta di Champions contro il Bodo/Glimt, l'Inter si rilancia in campionato. Con il successo esterno contro il Lecce, la squadra di Chivu vola a +10 sul Milan, impegnato domenica a San Siro contro il Parma. Un distacco che non ha eguali in Europa, anche considerando l'eventuale risposta positiva dei rossoneri: Esposito e compagni non sbagliano un colpo.

A quota 64 punti, l'Inter riesce a voltare immediatamente pagina dopo il 3-1 in terra norvegese: il 2-0 a Lecce non è stato certo semplice, con i due goal arrivati solamente nella ripresa. In goal con Mkhitaryan prima e Akanji poi, gli ospiti sono riusciti ad avere la meglio anche senza l'infortunato Lautaro, con Esposito e Thuram a guidare l'attacco dal primo minuto.

Regolarmente in campo dal 1' Alessandro Bastoni, sotto attacco oramai da una settimana in virtù di quanto accaduto nel Derby d'Italia e subissato di fischi da parte dei tifosi del Lecce. A ogni tocco di palla.

  • I FISCHI A BASTONI

    Chivu ha parlato brevemente di Bastoni e di tutto ciò che lo ha riguardato nell'ultima settimana:

    "Il capitolo è chiuso. Apprezzo la sua professionalità. E come uomo ha messo la faccia, ha chiesto scusa, ha capito l'errore. Gli fa onore. Si va avanti, prima di tutto conta la squadra e basta, il capitolo è chiuso"

    Anche Dimarco, premiato come migliore in campo, aveva parlato brevemente dei fischi: 

     “Sono cose passate. Pensiamo al presente, hanno parlato abbastanza Bastoni e gli addetti ai lavori. Noi pensiamo a fare il nostro”. 

  • LA PARTITA DI LECCE

    "Dobbiamo sfruttare meglio le palle inattive, purtroppo non siamo riusciti a batterle meglio nel primo tempo poi nella ripresa abbiamo aggiustato il tiro" ha dichiarato Chivu a proposito della partita vinta in quel di Lecce. "Abbiamo capito il terzo tempo, abbiamo un giocatore come Dimarco che ha un sinistro molto bello".

  • IL RITORNO DI CHAMPIONS

    "Sarebbe un peccato l'eventuale uscita col Bodo/Glimt? Noi ribattiamo colpo su colpo" le parole di Chivu a proposito del ritorno contro il team norvegese. "La qualificazione è ancora in bilico, c'è ancora il ritorno. Dobbiamo essere la versione migliore dell'Inter"

    Siamo sul pezzo, cerchiamo di mantenere piedi per terra e dare il contributo a questa squadra. Mi prendo quanto di buono fatto"

    "Cosa chiedo ai miei? Di essere la miglior versione di noi, possiamo ribaltarla" ha aggiunto Chivu alla tv ufficiale interista, dopo aver precedentemente parlato con Dazn.

  • RIECCO DUMFRIES

    Chivu, in conclusione, ha annunciato il ritorno di Dumfries in gruppo. Insieme all'olandese anche Calhanoglu:

    "Denzel qualcosina ha fatto con noi in queste settimane, a parte adesso perché siamo sempre stati in viaggio. Denzel da domani sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, gli abbiamo  tolto qualcosa perché era indietro di condizione. Anche Calhanoglu domani sarà in gruppo”. 

