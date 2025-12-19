Chivu dopo Bologna-Inter: "Perché Lautaro Martinez in panchina? Non posso perdere giocatori per strada"

"Io non mi permetto di pensare alla finale o alla prossima partita: era l'ottava gara in 20 giorni e lui le ha giocate tutte. Ha anche lui bisogno di riposo. Ci aspetta un gennaio pieno di impegni, con partite importanti ogni 3 giorni in cui hai bisogno di energia, di gamba, di stare in salute al 100%. In questo momento non ci permettiamo di perdere giocatori per strada: la stessa cosa vale anche per Akanji e per Calhanoglu. Gli impegni sono tanti, non è una lamentela ma è la gestione di un gruppo che in 6 mesi ha sempre dimostrato di essere all'altezza di tutte le competizioni".