Chivu dopo Bologna-Inter: "Perché Lautaro Martinez in panchina? Non posso perdere giocatori per strada"

L'Inter di Cristian Chivu lascia per strada la prima competizione della stagione: ad andare in finale della Supercoppa Italiana è il Bologna, che dopo il successo ai rigori sui nerazzurri lunedì sfiderà il Napoli.
Il tecnico nerazzurro, in ogni caso, non fa drammi. E davanti alle telecamere di Italia 1 non condanna i rigoristi per gli errori dal dischetto, parlando di "coraggio e personalità", e applaude il secondo tempo giocato dalla propria squadra.
Ecco dunque le risposte di Chivu dopo Bologna-Inter, gara che ha segnato l'eliminazione nerazzurra dalla Supercoppa.