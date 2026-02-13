Goal.com
Claudio D'Amato

Chivu sugli arbitri alla vigilia di Inter-Juventus: "Il problema del calcio italiano non sono loro"

Cristian Chivu netto sulle polemiche arbitrali: "Se l'Italia non va ai Mondiali il problema non sono loro... Non sono stato scelto dall'Inter per lamentarmi". E sulla Juve: "Ora ha un'identità, Spalletti esempio per i giovani allenatori".

Pubblicità

Dopo il successo ottenuto in trasferta contro il Sassuolo, l’Inter si appresta ad affrontare la Juventus nella 25ª giornata del campionato di Serie A.

Il Derby d'Italia è in programma domani, sabato alle ore 20:45, a San Siro e rappresenta un passaggio rilevante nella fase centrale della stagione.

Alla vigilia della partita, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile.

"Se l'Italia non va ai Mondiali il problema non sono gli arbitri... Non sono stato scelto dall'Inter per lamentarmi". E su Madama: "Ora ha un'identità, Spalletti esempio per i giovani allenatori".

A breve il servizio completo.

