Chivu sugli arbitri alla vigilia di Inter-Juventus: "Il problema del calcio italiano non sono loro"

Dopo il successo ottenuto in trasferta contro il Sassuolo, l’Inter si appresta ad affrontare la Juventus nella 25ª giornata del campionato di Serie A.
Il Derby d'Italia è in programma domani, sabato alle ore 20:45, a San Siro e rappresenta un passaggio rilevante nella fase centrale della stagione.
Alla vigilia della partita, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto nella consueta conferenza stampa ad Appiano Gentile.
"Se l'Italia non va ai Mondiali il problema non sono gli arbitri... Non sono stato scelto dall'Inter per lamentarmi". E su Madama: "Ora ha un'identità, Spalletti esempio per i giovani allenatori".
A breve il servizio completo.