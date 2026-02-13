Chivu sugli arbitri alla vigilia di Inter-Juventus: "Il problema del calcio italiano non sono loro"

Cristian Chivu netto sulle polemiche arbitrali: "Se l'Italia non va ai Mondiali il problema non sono loro... Non sono stato scelto dall'Inter per lamentarmi". E sulla Juve: "Ora ha un'identità, Spalletti esempio per i giovani allenatori".

