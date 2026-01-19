Chivu esalta l'Arsenal: "Tra le più forti d'Europa, ma l'Inter è matura e deve vincere"

L'Inter, che sta dominando la Serie A, cerca la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.
Dopo quattro vittorie consecutive anche in Europa, però, i nerazzurri hanno perso le ultime due partite e contro l'Arsenal non possono sbagliare, per evitare il rischio di uscire dalle prime otto ed essere costretti a giocare i Playoff.
La squadra di Arteta, invece, si è sempre imposta nelle prime 6 partite della fase campionato - subendo solo un goal - ed è già qualificata direttamente agli ottavi.
Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa prima di Inter-Arsenal, in programma martedì alle 21 a San Siro: ecco cosa ha detto l'allenatore romeno.