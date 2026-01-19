Chivu esalta l'Arsenal: "Tra le più forti d'Europa, ma l'Inter è matura e deve vincere"

"Lautaro gioca alla Totti? Ingiusto paragonarli, ma nel modo in cui approccia alla gara e ai compiti diversi rispetto a quelli a cui è abituato sta facendo un gran lavoro, abbassandosi e venendosi a prendere palloni. Se arriva meno lucido in area viene anche criticato… Lui non è un rigorista e ha fatto 11 goal, se lo fosse stato lo score sarebbe potuto essere maggiore. Cci aiuta anche in fase difensiva con voglia e cattiveria, perché come tutti noi vuole vivere una stagione positiva ed essere determinante".