Non c'è spazio per gli esterni offensivi in questa Italia: cosa c'è dietro la scelta del commissario tecnico.

Luciano Spalletti nella giornata di ieri ha diramato la lista dei giocatori convocati per le prossime due partite di Nations League, in cui l'Italia affronterà Belgio ed Israele. Nella lista, ci sono quattro volti nuovi, ovvero Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Nicolò Pisilli e Daniel Maldini. Tutti protagonisti con le rispettive squadre in questo inizio di stagione. A fare "rumore" però, come spesso avviene in questi casi, sono le assenze: non convocati Federico Chiesa, Mattia Zaccagni e Matteo Politano. Non a caso sono tutti esterni offensivi, che nella "nuova" Italia potrebbero far fatica a trovare spazio, anche se Spalletti non ha chiuso le porte. Ecco come stanno andando i tre italiani in questa stagione e perché il tecnico ha preso questa decisione. L'articolo prosegue qui sotto