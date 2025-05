Chiesa torna in Serie A, ma in quale club? L’addio in saldo al Liverpool e tutti gli scenari

L’attaccante esterno potrebbe lasciare il Liverpool in prestito con diritto di riscatto: dalla Serie A monitorano con attenzione, gli scenari.

L’avventura di Federico Chiesa al Liverpool potrebbe terminare dopo solo un anno dal suo sbarco in Inghilterra. L’esterno offensivo ex Juventus non ha praticamente quasi mai trovato spazio nei Reds, con Slot che ha preferito fare altre scelte.

I numeri della sua avventura al Liverpool non mentono e, nonostante qualche segnale di fiducia nel finale di stagione, solo però con la Premier già in bacheca, nel futuro di Federico Chiesa potrebbe esserci nuovamente l’Italia.

Non è un mistero infatti che Chiesa piaccia a diversi club del nostro campionato, dove il ragazzo tornerebbe più che volentieri: ma in quale squadra potrebbe giocare l’ex Juventus nella prossima stagione?