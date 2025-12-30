Chiesa può davvero tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato a gennaio

L’avventura al Liverpool è stata però fin da subito complicatissima per Chiesa, che nella sua prima stagione nei Reds ha collezionato appena 15 presenze tra tutte le competizioni (tre goal e due assist) per un totale di appena 527 minuti in campo.

Nella stagione in corso le cose sono leggermente migliorate, ma Chiesa continua a non essere una prima scelta. Nonostante Slot gli abbia più volte ribadito la propria stima, l’italiano è stato impiegato in 18 occasioni tra tutte le competizioni, ma ha giocato da titolare solo un volta in Premier League.