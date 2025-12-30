Pubblicità
Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Nino Caracciolo

Chiesa può davvero tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato a gennaio

I bianconeri cercano un vice Yildiz per gennaio e tra i nomi valutati c’è anche quello di Federico Chiesa: ma il suo ritorno a Torino è davvero fattibile? Gli scenari di mercato.

Federico Chiesa e la Juventus, una storia che si è chiusa con tanto amaro in bocca nell’estate del 2024 ma che forse potrebbe riaprirsi e scrivere un altro capitolo.

Tra gli obiettivi dei bianconeri a gennaio c’è anche quello di portare in rosa un vice Yildiz e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti della Juventus c’è anche quello di Federico Chiesa, oggi al Liverpool.

Ma quante possibilità ci sono che Chiesa torni alla Juventus a gennaio? Eventualmente, con quale formula? Sarebbe l’uomo giusto per i bianconeri? Gli scenari.

  • HA LASCIATO LA JUVENTUS NELL’ESTATE DEL 2024

    Federico Chiesa ha lasciato la Juventus nell’estate del 2024, dopo che è stato messo ai margini del club bianconero che in quell’estate aveva affidato la costruzione di un nuovo ciclo a Thiago Motta. L’esterno offensivo classe 1997 si è trasferito al Liverpool per 12 milioni di euro più tre di bonus, siglando un contratto fino al 2028.

  • AL LIVERPOOL NON TROVA SPAZIO

    L’avventura al Liverpool è stata però fin da subito complicatissima per Chiesa, che nella sua prima stagione nei Reds ha collezionato appena 15 presenze tra tutte le competizioni (tre goal e due assist) per un totale di appena 527 minuti in campo.

    Nella stagione in corso le cose sono leggermente migliorate, ma Chiesa continua a non essere una prima scelta. Nonostante Slot gli abbia più volte ribadito la propria stima, l’italiano è stato impiegato in 18 occasioni tra tutte le competizioni, ma ha giocato da titolare solo un volta in Premier League.

  • LE PROSPETTIVE ALLA JUVENTUS

    Tra i nomi valutati dalla Juventus come alternativa a Yildiz c’è come detto anche Chiesa, che dalla sua avrebbe il vantaggio di conoscere l’ambiente: potrebbe ricoprire diverse posizioni in attacco, non limitandosi a essere solo un vice Yildiz, la sua voglia di riscatto inoltre sarebbe sicuramente un fattore da non sottovalutare.

  • OPERAZIONE MOLTO COMPLICATA

    Nonostante le possibili condizioni tecniche favorevoli, al momento appare molto difficile che Chiesa possa far ritorno alla Juventus. L’esterno offensivo classe 1997 ha bisogno di una squadra che gli garantisca un ruolo centrale nel progetto (con fiducia, minuti e possibilmente una maglia da titolare), così da potersi giocare le proprie chance di andare al Mondiale.

  • FORMA E CONDIZIONI ECONOMICHE

    Chiesa inoltre non sarebbe pronto fin da subito, ma avrebbe bisogno di tempo per trovare la condizione ottimale visto il poco impiego nel Liverpool. Sarebbe poi da capire se il Liverpool sia disposto a privarsi del ragazzo in prestito o solo a titolo definitivo. Tutti fattori che rendono complicato ipotizzare un suo ritorno in bianconero.

