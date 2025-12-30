Chiesa può davvero tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato a gennaio

Federico Chiesa e la Juventus, una storia che si è chiusa con tanto amaro in bocca nell’estate del 2024 ma che forse potrebbe riaprirsi e scrivere un altro capitolo.
Tra gli obiettivi dei bianconeri a gennaio c’è anche quello di portare in rosa un vice Yildiz e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti della Juventus c’è anche quello di Federico Chiesa, oggi al Liverpool.
Ma quante possibilità ci sono che Chiesa torni alla Juventus a gennaio? Eventualmente, con quale formula? Sarebbe l’uomo giusto per i bianconeri? Gli scenari.