L'ex Juventus ha giocato in Carabao Cup, la condizione migliore è ancora lontana e Slot lo avverte: "Deve compere con Salah e gli altri".

L'avventura di Federico Chiesa al Liverpool, finora, non è andata come sperava l'ex giocatore della Juventus.

L'esterno, alle prese con continui problemi di natura fisica, è finalmente tornato in campo dopo tre mesi.

Pochi minuti in Carabao Cup contro il Southampton che sono un segnale di speranza, ma che non bastano per dire che Chiesa sia davvero tornato.

L'articolo prosegue qui sotto

Questo almeno secondo l'allenatore del Liverpool, Slot, che ha lanciato un chiaro messaggio all'ex bianconero.