Giorgio Chiellini Inter Juventus 14022026DAZN
Claudio D'Amato

Chiellini duro dopo Inter-Juventus: "La Penna inadeguato, il gruppo arbitrale non funziona"

Giorgio Chiellini furioso e critico: "Inaccettabile, derby d'Italia deciso con leggerezza. Non c'è una struttura adeguata alla Serie A. Rocchi? "Andrò via, andrò via", vediamo…".

Uno sfogo in piena regola. Condito da critiche durissime.

Protagonista Giorgio Chiellini, che a Sky si presenta accanto al direttore generale Damien Comolli al posto di Luciano Spalletti per commentare quanto accaduto nel corso di Inter-Juventus.

Sotto la lente l'espulsione di Kalulu al 42', che ha condizionato la serata bianconera e portato i piani altissimi della dirigenza piemontese a far sentire la propria voce in diretta tv.

Ecco cosa ha detto Chiellini, Director of Football Strategy, in un dopogara infuocato.

  • "INACCETTABILE, BISOGNA CAMBIARE SUBITO"

    "Non si può parlare di calcio, quanto successo è qualcosa di inaccettabile, è inaccettabile che non ci sia un livello adeguato per un match del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo, bisogna cambiare subito e non procrastinare come spesso avviene nel calcio italiano".

  • "LA PENNA INADEGUATO COME LA STRUTTURA ARBITRALE"

    "È da inizio anno che tutti abbiamo evidenziato che non c'è una struttura adeguata alla Serie A, ci sono episodi continui ogni settimana, abbiamo provato ad essere propositivi ma non si può continuare così. È palese che La Penna non sia adeguato: così non si può andare avanti, non si può decidere il derby d'Italia con così tanta leggerezza".

  • "ROCCHI? SENTO DIRE 'ANDRÒ VIA', VEDIAMO..."

    Se il riferimento è al designatore Rocchi? E' palese, c'è un gruppo che non funziona e penso che qualcuno debba metterci la faccia. Sento sempre dire "Andrò via, andrò via", vediamo cosa succede…".

  • "IL PROTOCOLLO VA CAMBIATO"

    "Il protocollo andrà cambiato, questa ne è stata la prova, ma ci sono tanti modi per evitare situazioni simili. Si prendono decisioni affrettate… Hanno parlato De Rossi, Conte, Gasperini: c'è qualcosa che non funziona, è palese, e il protocollo ne è una parte".

  • "MANCAVA IL LIVELLO PER ARBITRARE UNA PARTITA DEL GENERE"

    "Serviva un arbitro più rodato? Parlare ora è facile, è una scelta che non compete a me. Dispiace, sono ragazzi come noi, ma è palese che non c'era il livello per arbitrare una partita del genere".

