Chiellini duro dopo Inter-Juventus: "La Penna inadeguato, il gruppo arbitrale non funziona"

Uno sfogo in piena regola. Condito da critiche durissime.
Protagonista Giorgio Chiellini, che a Sky si presenta accanto al direttore generale Damien Comolli al posto di Luciano Spalletti per commentare quanto accaduto nel corso di Inter-Juventus.
Sotto la lente l'espulsione di Kalulu al 42', che ha condizionato la serata bianconera e portato i piani altissimi della dirigenza piemontese a far sentire la propria voce in diretta tv.
Ecco cosa ha detto Chiellini, Director of Football Strategy, in un dopogara infuocato.