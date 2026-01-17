Pubblicità
Giorgio Chiellini JuventusGetty Images
Michael Baldoin

La soddisfazione di Chiellini prima di Cagliari-Juventus: "In queste settimane ci siamo divertiti a vedere la squadra giocare così"

Il dirigente bianconero ha poi dribblato le domande sul mercato in entrata: "Siamo attenti e vigili, se c’è una possibilità di migliorare il gruppo non ci tireremo indietro: sappiamo però che il mercato di gennaio è molto difficile".

  • "VINCERE PER AVERE PIÙ STIMOLI NEL CORSO DI UNA SETTIMANA IMPORTANTE"

    "Squadra in crescita? Dopo Juventus-Lecce c’erano stati commenti spiacevoli, la squadra ha saputo dimostrare spirito di gruppo, sfociato poi con l’abbraccio genuino a David dopo la rete contro il Sassuolo. Nei giorni precedenti c’erano state anche notizie false e di gossip. Dopo la sconfitta contro il Napoli la squadra è cresciuta e diversi giocatori hanno trovato maggiore spazio e hanno trovato continuità e fiducia. Oggi è un banco di prova per capire, anche internamente, a che punto siamo. Dare continuità ai risultati e alle prestazioni, ci permetterebbe di entrare in una settimana importante con più stimoli."

  • "SPALLETTI UN GENIO: IN QUESTO PERIODO CI SIAMO DIVERTITI A VEDERE LA SQUADRA GIOCARE COSI"

    "Spalletti? Mi ha colpito la sua genialità. In campo e fuori. Io lo avevo conosciuto ma mai nel quotidiano. Non è un caso che quando ha iniziato ad avere più tempo per allenare i ragazzi poi la squadra ha preso forma rispecchiando le sue idee. Il percorso è lungo, ma nelle ultime settimane ci siamo divertiti a vedere la squadra giocare così. Quando vedi che in partita vengono le cose provate in settimana è un piacere."

  • "SIAMO VIGILI SUL MERCATO: SE C'È UNA POSSIBILITÀ NON CI TIRIAMO INDIETRO"

    "Mercato? In questo momento non è facile rinforzare un gruppo di giocatori che sta crescendo e dando risposte. Siamo attenti e vigili, se c’è una possibilità di migliorare il gruppo non ci tireremo indietro. Ma sappiamo che il mercato di gennaio è molto difficile e non è facile trovare giocatori disponibili che davvero migliorino questa squadra."

