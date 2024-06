Chi vince Euro 2024, la rivelazione e la delusione di Euro 2024: il 3x3 di GOAL

Tre domande a tre giornalisti di GOAL sui temi del momento: si parte con i pronostici di Euro 2024, primo argomento del nostro 3x3.

Mancano tre giorni all'inizio di Euro 2024 e in Germania si cercherà di strappare il titolo all'Italia, che invece proverà a difendere il trionfo di Wembley.

Tante stelle nascenti, tanti campioni all'ultimo atto e un unico obiettivo: sollevare la coppa a Berlino, lì dove ancora si culano dolci ricordi azzurri.

E come per ogni grande torneo che si rispetti, il momento dei pronostici e delle previsioni non manca mai.

Chi vincerà gli Europei? Quale sarà la Nazionale rivelazione del torneo? E chi invece sarà la delusione di Euro 2024?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL sui temi del momento: si parte con i pronostici di Euro 2024, primo argomento del nostro 3x3. Rispondono Simone Gambino, Marco Trombetta e Alessandro De Felice.