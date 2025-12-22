Chi viene ammonito o espulso nella finale di Supercoppa Italiana salta la 17ª giornata di Serie A? Il regolamento ed i diffidati di Napoli-Bologna

Napoli-Bologna, in programma stasera alle 20, rappresenta la deadline della Supercoppa Italiana 2025/2026.
A Riyadh luci accese sulla finale del torneo, che consegnerà il trofeo ad azzurri o rossoblù dopo che le squadre di Conte e Italiano hanno eliminato rispettivamente Milan ed Inter.
Da monitorare la situazione legata ai calciatori diffidati, così come va ricordato cosa prevede il regolamento che connette la competizione al campionato: chi viene ammonito o espulso salta per squalifica la prossima giornata di Serie A (la 17ª) oppure no?