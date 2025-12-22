Pubblicità
Miranda Hojlund Bologna Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Chi viene ammonito o espulso nella finale di Supercoppa Italiana salta la 17ª giornata di Serie A? Il regolamento ed i diffidati di Napoli-Bologna

La situazione legata ai diffidati della finale Napoli-Bologna e cosa dice il regolamento per Supercoppa Italiana e campionato in merito ad ammonizioni, espulsioni e squalifiche da scontare.

Napoli-Bologna, in programma stasera alle 20, rappresenta la deadline della Supercoppa Italiana 2025/2026.

A Riyadh luci accese sulla finale del torneo, che consegnerà il trofeo ad azzurri o rossoblù dopo che le squadre di Conte e Italiano hanno eliminato rispettivamente Milan ed Inter.

Da monitorare la situazione legata ai calciatori diffidati, così come va ricordato cosa prevede il regolamento che connette la competizione al campionato: chi viene ammonito o espulso salta per squalifica la prossima giornata di Serie A (la 17ª) oppure no?

  • CHI VIENE AMMONITO O ESPULSO IN FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA VIENE SQUALIFICATO IN CAMPIONATO?

    Sì. Il regolamento riguardante Supercoppa Italiana e Serie A prevede che i calciatori diffidati, nel caso in cui dovessero ricevere un cartellino giallo, non giocherebbero il prossimo turno di campionato.

    Stesso discorso, naturalmente, per coloro i quali nella finale si vedranno sventolare un rosso.

  • CHI SONO I DIFFIDATI DI NAPOLI E BOLOGNA?

    Scorrendo l'elenco dei calciatori diffidati di Napoli e Bologna, pronte a contendersi la Supercoppa Italiana 2025/2026, si evince che l'unico giocatore chiamato ad evitare l'ammonizione è il felsineo Juan Miranda. In casa partenopea, invece, 'fedina' disciplinare pulita.

  • DIFFIDATI NAPOLI

    Nessuno

  • DIFFIDATI BOLOGNA

    Juan Miranda

  • DIFFIDATI NAPOLI-BOLOGNA: QUALE PARTITA SALTANO IN CASO DI AMMONIZIONE?

    Se Miranda sarà ammonito durante la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, salterà Bologna-Sassuolo: il derby emiliano, valevole per la 17ª giornata di A, si gioca domenica 28 dicembre alle ore 18:00.

