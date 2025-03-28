Pubblicità
Pubblicità
Juventus Milan Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

Chi va in Champions nel 2025? Dalla Juve al Milan, lotta serrata: come sono messe le sei squadre

Possibilità di pari punti in classifica e scontri diretti fondamentali, così come ovviamente le ultime partite in calendario per Roma e compagnia.

Pubblicità
Niente di ufficiale, matematico o scritto tra le pieghe del tempo, ma solamente una direzione che, tra il trio in lotta Scudetto e le difficoltà del Ranking Uefa, sembra condurre alla lotta Champions relativamente al solo accesso al quarto posto. Inter, Atalanta e Napoli, allo stato attuale delle cose, sono le squadre più vicine alla Champions, lasciando sei squadre in una battaglia epocale per un solo posto. E il quinto? L'eliminazione di cinque italiane su otto dalle competizioni europee ha ridotto al lumicino le speranze, un tempo accese, di vedere lo stesso numero di italiane nella prossima Champions. Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan e Roma per il quarto posto. Sei squadre, nove giornate e gli scontri diretti da tenere sotto la lente d'ingrandimento per capire meglio la qualificazione alla Champions League 2025/2026. La lotta per l'importantissimo quarto posto si infiamma, con Atalanta, Inter e Napoli che allo stesso modo proveranno a non allargare le possibilità per le avversarie ad ulteriori posizioni.

  • PARI PUNTI, CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS?

    Se due squadre sono a pari punti al termine della stagione, va in Champions League quella messa meglio con gli scontri diretti. Il primo criterio in questo caso, infatti, è quello di considerare le partite tra le formazioni in esame, così da premiare quella che si è comportata meglio nei due match.

    In caso di ulteriore pareggio, invece, viene considerata la differenza reti.

    Anche in caso di tre o più squadre a pari punti conta prima di tutto ogni scontro diretto tra le squadre in esame: la somma di punti crea la classifica avulsa, così da mettere in ordine le formazioni che hanno chiuso il campionato appaiate in Serie A.

    • Pubblicità

  • BOLOGNA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Bologna-Milan 2-1
    • Bologna-Milan 3-2 e 2-2: Bologna avanti
    • Bologna-Lazio 0-3 e 5-0: Bologna avanti
    • Bologna-Juventus 2-2
    • Bologna-Fiorentina 1-0

    Il Bologna deve ancora giocare il ritorno contro Milan, Juventus e Fiorentina, ma è già avanti nei confronti di Milan e Lazio.

    Per quanto riguarda i match mancanti, i rossoblù non devono recuperare un punteggio negativo (2-1 contro il Milan, 2-2 contro la Juventus, 1-0 contro la Fiorentina).

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Tim Weah Weston McKennie Juventus 2025Getty

    JUVE, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Juventus-Bologna 2-2
    • Juventus-Lazio 1-0
    • Juventus-Roma 0-0
    • Juventus-Fiorentina 2-2 e 0-3
    • Juventus-Milan 0-0 e 2-0: Juve avanti

    Nelle ultime giornate di Serie A la Juventus avrà scontri diretti fondamentali in caso di arrivo a pari punti.

    Qualora finisca a pari punti con il Milan Madama è avanti, mentre ha un punteggio inferiore nei confronti della Fiorentina.

  • LAZIO, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Lazio-Juventus 0-1
    • Lazio-Bologna 3-0 e 0-5
    • Lazio-Milan 2-2 e 2-1: Lazio avanti
    • Lazio-Fiorentina 1-2 e 1-2
    • Lazio-Roma 0-2

    Le partite contro Juventus e Roma chiuderanno il quadro degli scontri diretti per la Lazo di Baroni, attualmente in vantaggio solamente con il Milan.

    Qualora la Lazio arrivi a pari punti con Bologna e Fiorentina non sarà in vantaggio, ma avrà un punteggio minore che potrebbe costare la Champions.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ROMA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Juventus-Roma 0-0
    • Roma-Fiorentina 1-5
    • Roma-Bologna 2-3 e 2-2
    • Roma-Milan 1-1
    • Roma-Lazio 2-0

    Due mesi di scontri diretti per la Roma, fin qui certa solamente di essere in svantaggio con il Bologna in caso di arrivo a pari punti.

    Tra aprile e maggio la Roma di Ranieri gioca quattro scontri diretti che valgono una stagione intera.

  • FIORENTINA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Fiorentina-Lazio 2-1 e 2-1: Fiorentina avanti
    • Fiorentina-Milan 2-1
    • Fiorentina-Roma 5-1
    • Fiorentina-Bologna 0-1
    • Fiorentina-Juventus 2-2 e 3-0: Fiorentina avanti

    Se la Fiorentina arriva al quarto posto a pari punti con Lazio o Fiorentina (o entrambe), si qualifica in Champions League.

    Ancora da disputare invece le sfide di ritorno contro Milan, Roma e Bologna, con due vittorie su tre nelle partite d'andata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • AC Milan v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    MILAN, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS

    • Milan-Lazio 2-2 e 1-2
    • Milan-Fiorentina 1-2
    • Milan-Juventus 0-0 e 0-2
    • Milan-Roma 1-1
    • Milan-Bologna 1-2

    Il Milan è in difficoltà negli scontri diretti, ma ha ancora tre partite nel girone di ritorno per provare a ribaltare almeno le situazioni contro Fiorentina, Roma e Bologna.

    Se il Milan arriva al quarto posto a pari punti contro Lazio e Juventus, o entrambe, è fuori dalla Champions League.

0