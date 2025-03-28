Possibilità di pari punti in classifica e scontri diretti fondamentali, così come ovviamente le ultime partite in calendario per Roma e compagnia.

Niente di ufficiale, matematico o scritto tra le pieghe del tempo, ma solamente una direzione che, tra il trio in lotta Scudetto e le difficoltà del Ranking Uefa, sembra condurre alla lotta Champions relativamente al solo accesso al quarto posto. Inter, Atalanta e Napoli, allo stato attuale delle cose, sono le squadre più vicine alla Champions, lasciando sei squadre in una battaglia epocale per un solo posto. E il quinto? L'eliminazione di cinque italiane su otto dalle competizioni europee ha ridotto al lumicino le speranze, un tempo accese, di vedere lo stesso numero di italiane nella prossima Champions. Bologna, Juventus, Lazio, Fiorentina, Milan e Roma per il quarto posto. Sei squadre, nove giornate e gli scontri diretti da tenere sotto la lente d'ingrandimento per capire meglio la qualificazione alla Champions League 2025/2026. La lotta per l'importantissimo quarto posto si infiamma, con Atalanta, Inter e Napoli che allo stesso modo proveranno a non allargare le possibilità per le avversarie ad ulteriori posizioni.