Chi va in Champions nel 2025? Dalla Juve al Milan, lotta serrata: come sono messe le sei squadre
PARI PUNTI, CHI SI QUALIFICA IN CHAMPIONS?
Se due squadre sono a pari punti al termine della stagione, va in Champions League quella messa meglio con gli scontri diretti. Il primo criterio in questo caso, infatti, è quello di considerare le partite tra le formazioni in esame, così da premiare quella che si è comportata meglio nei due match.
In caso di ulteriore pareggio, invece, viene considerata la differenza reti.
Anche in caso di tre o più squadre a pari punti conta prima di tutto ogni scontro diretto tra le squadre in esame: la somma di punti crea la classifica avulsa, così da mettere in ordine le formazioni che hanno chiuso il campionato appaiate in Serie A.
BOLOGNA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Bologna-Milan 2-1
- Bologna-Milan 3-2 e 2-2: Bologna avanti
- Bologna-Lazio 0-3 e 5-0: Bologna avanti
- Bologna-Juventus 2-2
- Bologna-Fiorentina 1-0
Il Bologna deve ancora giocare il ritorno contro Milan, Juventus e Fiorentina, ma è già avanti nei confronti di Milan e Lazio.
Per quanto riguarda i match mancanti, i rossoblù non devono recuperare un punteggio negativo (2-1 contro il Milan, 2-2 contro la Juventus, 1-0 contro la Fiorentina).
- PubblicitàPubblicità
- Getty
JUVE, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Juventus-Bologna 2-2
- Juventus-Lazio 1-0
- Juventus-Roma 0-0
- Juventus-Fiorentina 2-2 e 0-3
- Juventus-Milan 0-0 e 2-0: Juve avanti
Nelle ultime giornate di Serie A la Juventus avrà scontri diretti fondamentali in caso di arrivo a pari punti.
Qualora finisca a pari punti con il Milan Madama è avanti, mentre ha un punteggio inferiore nei confronti della Fiorentina.
LAZIO, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Lazio-Juventus 0-1
- Lazio-Bologna 3-0 e 0-5
- Lazio-Milan 2-2 e 2-1: Lazio avanti
- Lazio-Fiorentina 1-2 e 1-2
- Lazio-Roma 0-2
Le partite contro Juventus e Roma chiuderanno il quadro degli scontri diretti per la Lazo di Baroni, attualmente in vantaggio solamente con il Milan.
Qualora la Lazio arrivi a pari punti con Bologna e Fiorentina non sarà in vantaggio, ma avrà un punteggio minore che potrebbe costare la Champions.
- PubblicitàPubblicità
ROMA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Juventus-Roma 0-0
- Roma-Fiorentina 1-5
- Roma-Bologna 2-3 e 2-2
- Roma-Milan 1-1
- Roma-Lazio 2-0
Due mesi di scontri diretti per la Roma, fin qui certa solamente di essere in svantaggio con il Bologna in caso di arrivo a pari punti.
Tra aprile e maggio la Roma di Ranieri gioca quattro scontri diretti che valgono una stagione intera.
FIORENTINA, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Fiorentina-Lazio 2-1 e 2-1: Fiorentina avanti
- Fiorentina-Milan 2-1
- Fiorentina-Roma 5-1
- Fiorentina-Bologna 0-1
- Fiorentina-Juventus 2-2 e 3-0: Fiorentina avanti
Se la Fiorentina arriva al quarto posto a pari punti con Lazio o Fiorentina (o entrambe), si qualifica in Champions League.
Ancora da disputare invece le sfide di ritorno contro Milan, Roma e Bologna, con due vittorie su tre nelle partite d'andata.
- PubblicitàPubblicità
- Getty Images Sport
MILAN, GLI SCONTRI DIRETTI PER LA CHAMPIONS
- Milan-Lazio 2-2 e 1-2
- Milan-Fiorentina 1-2
- Milan-Juventus 0-0 e 0-2
- Milan-Roma 1-1
- Milan-Bologna 1-2
Il Milan è in difficoltà negli scontri diretti, ma ha ancora tre partite nel girone di ritorno per provare a ribaltare almeno le situazioni contro Fiorentina, Roma e Bologna.
Se il Milan arriva al quarto posto a pari punti contro Lazio e Juventus, o entrambe, è fuori dalla Champions League.