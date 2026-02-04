Goal.com
Stefano Silvestri

Chi sarà il sostituto di Yildiz in Atalanta-Juventus: Boga, Zhegrova, McKennie e le opzioni di Spalletti

Il turco ha rimediato un problema all'adduttore a Parma e la Juve dovrà fare a meno di lui in Coppa Italia: chi prenderà il suo posto nel trio di trequartisti alle spalle dell'unica punta.

La buona notizia per la Juventus è che il guaio muscolare rimediato da Kenan Yildiz durante la partita di Parma non è stato particolarmente serio. La cattiva, naturalmente, è che i bianconeri dovranno andare avanti per un paio di partite senza il proprio uomo cardine.

La prima di queste è la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma giovedì sera a Bergamo. Gara che metterà in palio un posto nelle semifinali della competizione e alla quale, appunto, il talento turco non potrà partecipare in quanto infortunato. Con conseguenti grattacapi per Luciano Spalletti, che come il predecessore Igor Tudor non ha mai voluto rinunciare a lui.

Chi prenderà, dunque, il posto di Yildiz in Atalanta-Juventus? Tutte le opzioni a disposizione dell'allenatore bianconero, in attesa poi di capire come la Juve sopperirà all'assenza del turco anche domenica contro la Lazio.

  • TOCCA A MCKENNIE?

    Il favorito per spostarsi sulla sinistra sembra essere Weston McKennie, che nelle ultime partite ha trovato spazio come elemento centrale della trequarti bianconera. Del resto l'americano è un jolly puro e piace a Spalletti soprattutto per questo, oltre a una sorprendente incisività in termini realizzativi.

    A Bergamo, insomma, la linea della trequarti juventina dovrebbe essere composta da Conceiçao a destra, Miretti - che a Parma ha preso proprio il posto di Yildiz tra primo e secondo tempo - a fare il 10 e McKennie più largo a sinistra.

    ZHEGROVA SPERA

    Chi spera in una maglia da titolare, anche per far rifiatare qualche compagno, è Edon Zhegrova. Ma il mancino kosovaro sembra destinato a partire ancora una volta dalla panchina, nonostante la Coppa Italia rappresenti notoriamente un modo per mischiare le carte e dare spazio a chi fin qui ha giocato meno.

    Zhegrova è una sorta di alter ego di Conceiçao e potrebbe al massimo giocare al posto del portoghese: meno probabile una coesistenza, in quanto costringerebbe uno dei due a traslocare a sinistra proprio al posto di Yildiz. Il favorito per piazzarsi sulla corsia di destra, in questo momento, è proprio Conceiçao.

  • E BOGA?

    In tutto questo, un vice Yildiz la Juventus l'ha appena portato a casa: Jeremie Boga, acquistato nelle ultime ore del mercato invernale dal Nizza ed ex della partita, avendo militato nell'Atalanta nella stagione 2022/2023.

    Boga, però, è appena arrivato a Torino. Farà la conoscenza dei nuovi compagni in questi giorni, nei quali inizierà a immagazzinare il credo tattico di Spalletti nei primi allenamenti alla Continassa.

    Il francese dovrebbe essere convocato per la partita di Coppa Italia e si prepara a esordire con la maglia della Juventus: vederlo in campo dall'inizio, però, sarebbe una grossa sorpresa.

    OPZIONE CAMBIASO

    Un'altra opzione è rappresentata dall'avanzamento di Andrea Cambiaso. Che di solito gioca alle spalle di Yildiz e in questo caso farebbe l'Yildiz, naturalmente con caratteristiche diversissime rispetto al compagno.

    Cambiaso continua però a non attraversare un buon momento di forma, come testimoniato anche dalla goffa autorete di Parma. Ed è per questo che alla New Balance Arena dovrebbe godere di un turno di riposo, almeno all'inizio: pronto Cabal a completare la difesa a sinistra.

  • L'11 DELLA JUVENTUS CONTRO L'ATALANTA

    La Juventus dovrebbe dunque schierarsi così giovedì sera, nella sfida che metterà in palio uno dei posti per le semifinali della Coppa Italia:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David. All. Spalletti

0