Chi sarà il sostituto di Yildiz in Atalanta-Juventus: Boga, Zhegrova, McKennie e le opzioni di Spalletti

La buona notizia per la Juventus è che il guaio muscolare rimediato da Kenan Yildiz durante la partita di Parma non è stato particolarmente serio. La cattiva, naturalmente, è che i bianconeri dovranno andare avanti per un paio di partite senza il proprio uomo cardine.

La prima di queste è la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma giovedì sera a Bergamo. Gara che metterà in palio un posto nelle semifinali della competizione e alla quale, appunto, il talento turco non potrà partecipare in quanto infortunato. Con conseguenti grattacapi per Luciano Spalletti, che come il predecessore Igor Tudor non ha mai voluto rinunciare a lui.

Chi prenderà, dunque, il posto di Yildiz in Atalanta-Juventus? Tutte le opzioni a disposizione dell'allenatore bianconero, in attesa poi di capire come la Juve sopperirà all'assenza del turco anche domenica contro la Lazio.