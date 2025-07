L'Atalanta rischia concretamente di perdere Lookman: i profili sul mercato per rimpiazzare il nigeriano. C'è anche la soluzione in casa.

Da ormai un anno Ademola Lookman è pronto a lasciare l'Atalanta, dopo essere stato eroe nel trionfo dell'Europa League infatti, l'attaccante nigeriano ha sentito il bisogno di una nuova esperienza.

Adesso sembra davvero la sessione giusta per dire addio al club bergamasco, visto che c'era anche una promessa che il giocatore aveva ottenuto dall'Atalanta. Su Lookman c'è l'Inter in pole position ma a prescindere dai nerazzurri, sarebbe una sorpresa vedere il nigeriano ancora a Bergamo a fine mercato.

Per questo motivo il ds dell'Atalanta Tony D'Amico sta sondando i profili per sostituire Lookman; un compito tutt'altro che semplice considerando il livello del giocatore e quanto è stato decisivo in queste stagioni.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi c'è nella lista dei nerazzurri?