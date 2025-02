Chi sostituisce Kean in Fiorentina-Lecce: Beltran, Zaniolo, Caprini e le opzioni a disposizione di Palladino

L'ex bianconero non ci sarà dopo il trauma cranico rimediato domenica scorsa a Verona. E ora è ballottaggio tra chi dovrà prenderne il posto.

Ci risiamo: la Fiorentina sarà costretta a cavarsela senza Moise Kean. Questa volta non per squalifica, come era accaduto un paio di settimane fa contro il Como, ma per quel che è accaduto sul terreno di gioco del Bentegodi domenica scorsa.

Colpito involontariamente da una ginocchiata del veronese Dawidowicz, e costretto a uscire dal campo immobilizzato al collo e su una barella a causa di un trauma cranico, Kean sta meglio: è stato dimesso dall'ospedale Borgo Trento di Verona qualche ora dopo la partita e ogni momento d'ansia si è rapidamente trasformato in sollievo.

Il guaio, così, si sposta di nuovo in campo. Nel senso che venerdì, nell'anticipo della ventisettesima giornata di Serie A in programma al Franchi contro il Lecce, Kean non ci sarà: troppo fresco l'infortunio di Verona per pensare di rivederlo in campo dopo così pochi giorni.

La domanda sgorga di conseguenza, così come era divenuta inevitabile prima del Como: chi sarà stavolta a sostituire Kean nell'attacco viola?