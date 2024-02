Chi sostituirà Mbappé al PSG: Osimhen è il grande favorito, spunta anche Lautaro Martinez

L'addio ormai certo del francese apre scenari di mercato che coinvolgono la Serie A: in lizza anche Leão. Occhio a Bernardo Silva e Salah.

Adesso sì, è davvero finita. Non ufficialmente, ma quasi. Kylian Mbappé ha comunicato al PSG che tra pochissimi mesi cambierà aria, non rinnovando il contratto in scadenza al 30 giugno e potendo scegliere autonomamente la sua futura destinazione.

E così, dopo mesi di tensione e dichiarazioni al veleno, il PSG sta per rimanere con in mano il classico pugno di mosche. Perderà uno dei calciatori più forti del mondo a parametro zero e dovrà pensare a come sostituirlo in vista della prossima stagione.

Un bel problema, perché Mbappé è Mbappé. E chiunque arriverà al suo posto rischia di essere visto e trattato come un rimpiazzo. Ma intanto un grande favorito per prenderne il posto c'è già. Ed è un nome di tutto rispetto: Victor Osimhen.