Chi sono i portabandiera italiani alle Olimpiadi? In quattro per la cerimonia di San Siro e Cortina

L'Albania ha scelto Lara Colturi come portabandiera per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina.

Figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli, è una sciatrice nata e cresciuta in Italia, ha acquisito la cittadinanza albanese, così da poter continuare a essere seguita dalla madre, nominata direttrice tecnica della rappresentativa di sci alpino locale. Nata nel 2006 a Torino, ha vinto il Mondiale juniores nel 2023.

L'altro portabandiera è Denni Xhepa, nato a Pinerolo da genitori albanesi: 22 anni, ha già avuto l'onore nel 2022 (Pechino) e ripete così l'esperienza anche a Milano-Cortina. Classe 2003, gareggia nello sci alpino: quattro anni fa arrivò 28esimo nello slalom maschile.