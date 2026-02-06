Chi sono i portabandiera italiani alle Olimpiadi? In quattro per la cerimonia di San Siro e Cortina
I PORTABANDIERA DI SAN SIRO
Arianna Fontana (short track) e Federico Pellegrino (sci di fondo) sono i due atleti scelti per portare la bandiera italiana a San Siro, con i due azzurri che sfileranno per ultimi come da tradizione dei padroni di casa alle Olimpiadi estive ed invernali.
35enne di Sondrio, Arianna Fontana ha vinto due medaglie d'oro nelle preceenti Olimpiadi (2018 e 2022), nonchè quattro d'argento e ben cinque di bronzo. Lo short track è un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità.
Federico Pellegrino, classe 1990 di Aosta, arriva a Milano-Cortina dopo aver conquistato due medaglie d'argento alle Olimpiadi (una nel 2018 e una nel 2022), ma anche un'oro nel Mondiale finlandese di Lahti (2017).
Pellegrino è uno degli atleti italiani più importanti dello sci di fondo.
I PORTABANDIERA DI CORTINA
Fontana e Pellegrino a San Siro, Federica Brignone (sci alpino) e Amos Mosaner (curling) a Cortina.
Federica Brignone, 35enne milanese, è probabilmente tra le atlete italiane più famose di queste Olimpiadi. Nei Giochi passati ha portato a casa due medaglie di bronzo e una d'argento, ovvero nello slalom gigante e nella combinata.
Tra il 2023 e il 2025 la Brignone ha vinto due ori ai Mondiali, nella combinata a Courchevel/Méribel e nello slalom gigante a Saalbach-Hinterglemm.
Amos Mosaner, classe 1995 di Trento, è un atleta di curling, sport che spesso torna di moda durante i Giochi Olimpici. Insieme alla squadra italiana ha vinto l'oro a Pechino 2022, dopo aver conquistato due medaglie di bronzo ai Mondiali.
A proposito di Mondiali, Mosaner ha conquistato anche l'oro a Fredericton, nel doppio misto del torneo andato in scena lo scorso anno: con lui Stefania Constantini.
I PORTABANDIERA SVIZZERI
Tra i tanti atleti che portano la bandiera nella cerimonia d'apertura ci sono anche Fanny Smith e Nino Niederreiter, i portabandiera svizzeri.
La Smith è una sciatrice freestyle svizzera, medaglia di bronzo nello ski cross alle Olimpiadi del 2018 e del 2022, mentre Niederreiter è un giocatore di hockey, attualmente sotto contratto con il team canadese Winnipeg Jets.
Niederreiter ha vinto la medaglia d'argento in quattro diversi Mondiali.
I PORTABANDIERA ALBANESI
L'Albania ha scelto Lara Colturi come portabandiera per la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina.
Figlia della campionessa olimpica Daniela Ceccarelli, è una sciatrice nata e cresciuta in Italia, ha acquisito la cittadinanza albanese, così da poter continuare a essere seguita dalla madre, nominata direttrice tecnica della rappresentativa di sci alpino locale. Nata nel 2006 a Torino, ha vinto il Mondiale juniores nel 2023.
L'altro portabandiera è Denni Xhepa, nato a Pinerolo da genitori albanesi: 22 anni, ha già avuto l'onore nel 2022 (Pechino) e ripete così l'esperienza anche a Milano-Cortina. Classe 2003, gareggia nello sci alpino: quattro anni fa arrivò 28esimo nello slalom maschile.
