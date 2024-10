Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 7ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 7ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 18.30 di venerdì 4 ottobre, quando si giocherà Napoli-Como.