Chi schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zaccagni, Cancellieri, Elmas, Politano

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Isaksen, Lang

Sta deludendo ultimamente, ma Zaccagni si mette col Napoli, pochi dubbi. Cancellieri potrebbe essere una bella intuizione in attacco per leghe numerose. Elmas in questo momento va sfruttato, il bonus è dietro l'angolo. Politano prende sempre buoni voti e il +1 è in canna.

Isaksen non è al top, rischia la panchina e si può lasciare fuori. Lang parte nettamente dietro Elmas, è uno slot sprecato.