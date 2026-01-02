Pubblicità
Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 2 gennaio, quando si giocherà Lazio-Cremonese.

  • CAGLIARI-MILAN

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kilicsoy, Gaetano, Pulisic, Bartesaghi

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Luperto, De Winter

    Kilicsoy in questo momento non si può lasciare fuori, trovategli spazio. Ed anche Gaetano è un nome da tenere in grande considerazione per il centrocampo. Pulisic non è al meglio, ma schieratelo comunque titolare con riserva sicura, perché sappiamo quanto può incidere anche dalla panchina. Bartesaghi da bonus.

    Luperto non è sicuro di giocare dal 1', De Winter non dà troppe garanzie di buon voto. 

  • COMO-UDINESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Douvikas, Vojvoda, Davis, Ekkelenkamp

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Smolcic, Okoye

    Douvikas in queste partite è un must, non va lasciato fuori. Vojvoda alto è quasi sempre da bonus, jolly per la difesa. Davis terzo slot da schierare, Ekkelenkamp può fare bene con i suoi inserimenti. 

    Smolcic rischia la panchina ed è comunque spesso da malus, Okoye con un Como che segna tanto è da evitare. 

    GENOA-PISA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Thorsby, Tramoni, Angori

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Marcandalli, Nzola

    Colombo è un grande sì, giornata da +3. Thorsby dovrebbe tornare titolare e queste sono le partite sporche che piacciono a lui. Tramoni in crescita, è andato a un passo dal bonus anche contro la Juve. Angori finalmente sta trovando continuità, dategli fiducia.

    Marcandalli rischia di lasciarvi con un sv, quindi occhio. Nzola è tornato dalla Coppa d'Africa, ma potrebbe comunque partire fuori. 

  • SASSUOLO-PARMA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Thorstvedt, Koné, Benedyczak, Ondrejka

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Walukiewicz, Delprato

    Puntiamo sugli inserimenti dei centrocampisti del Sassuolo: Thorstvedt e Koné da bonus. Nel Parma occhio a Benedyczak anche in ottica rigori. Insistete su Ondrejka, può essere la sua giornata.

    Walukiewicz reduce da una serie di insufficienze, potete schierare di meglio. Delprato rischia un'altra panchina, anche lui potete escluderlo. 

  • JUVENTUS-LECCE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - McKennie, Zhegrova, Sottil, Gallo

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Koopmeiners, Stulic

    McKennie sta prendendo buoni voti e stavolta può essere anche da bonus. Zhegrova ha spaccato la partita col Pisa, schieratelo a prescindere dal minutaggio. Sottil da centrocampista può essere una scommessa da leghe numerose. Idem Gallo per la difesa.

    Koopmeiners a prescindere dal ruolo non ci sentiamo di consigliarlo. Stulic rischia di vivere una serata da 5,5. 

    ATALANTA-ROMA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Scamacca, De Ketelaere, Ferguson, Cristante

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ederson, Celik

    Scamacca in questo momento è l'unica certezza dell'Atalanta. De Ketelaere sta facendo male, ma contro la Roma ha una buona tradizione, dategli un'altra chance. E a proposito di chance, Ferguson sicuramente la merita dopo le ultime giornate. Cristante da ex è un grande sì.

    Ederson ancora a quota zero bonus in questa stagione. Celik stavolta potrebbe essere meglio panchinarlo. 

  • LAZIO-NAPOLI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zaccagni, Cancellieri, Elmas, Politano

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Isaksen, Lang

    Sta deludendo ultimamente, ma Zaccagni si mette col Napoli, pochi dubbi. Cancellieri potrebbe essere una bella intuizione in attacco per leghe numerose. Elmas in questo momento va sfruttato, il bonus è dietro l'angolo. Politano prende sempre buoni voti e il +1 è in canna.

    Isaksen non è al top, rischia la panchina e si può lasciare fuori. Lang parte nettamente dietro Elmas, è uno slot sprecato. 

  • FIORENTINA-CREMONESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ndour, Parisi, Vardy, Bonazzoli

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gudmundsson, Payero

    Ndour è uno di quelli che ha beneficiato dell'arrivo di Vanoli. Dategli fiducia. Parisi da bonus con le sue discese, Vardy pronto a tornare al +3 in una partita così. Bonazzoli idem, in trasferta spesso decisivo.

    Gudmundsson non ci dà buone vibes, potete anche tenerlo fuori. Payero più da malus. 

    VERONA-TORINO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Mosquera, Serdar, Simeone, Gineitis

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gagliardini, Ngonge

    Serdar è tornato ed è da schierare in questa partita. Mosquera un terzo slot sul quale scommettere, Simeone da ex si mette per forza. Gineitis la mossa da leghe numerose per il centrocampo.

    Gagliardini viene da due sv di fila, lasciatelo fuori. Ngonge non sta proprio riuscendo a carburare quest'anno. 

  • INTER-BOLOGNA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pio Esposito, Luis Henrique, Cambiaghi, Odgaard

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Mkhitaryan, Castro

    Pio Esposito è il primo cambio offensivo di Chivu e già con l'Atalanta è stato decisivo. Luis Henrique adesso va sfruttato, può arrivare il bonus. Cambiaghi sempre positivo, come terzo slot in leghe numerose è approvato. Odgaard da centrocampista ci sta, l'Inter in casa qualcosa la concede.

    Mkhitaryan rischia la panchina e non è una priorità. Castro reduce da una serie infinita di insufficienze, meglio pazientare per adesso. 

