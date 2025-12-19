Chi schierare al Fantacalcio nella 16ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Mandragora, Davis, Bertola

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Dodò, Zanoli

Difficile consigliare qualcuno della Fiorentina che non sia Kean, nonostante le difficoltà, e Mandragora, che perlomeno prova a inventarsi qualcosa tra piazzati e tiri dalla distanza. Davis terzo slot interessante per questa giornata, ricordate che è rigorista. Bertola sta facendo bene e da quinto intriga anche in ottica bonus.

Dodò disastroso in in termini di voti, meglio lasciarlo fuori. Zanoli fa il compitino, ma bonus non se ne vedono.