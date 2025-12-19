Chi schierare al Fantacalcio nella 16ª giornata di Serie A: tutti i consigli
LAZIO-CREMONESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Noslin, Cataldi, Vardy, Vandeputte
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gila. Pezzella
Chance da sfruttare per Noslin in assenza di Zaccagni. Una bella scommessa. Occhio a Cataldi, reduce da un +1, che potrebbe battere anche eventuali rigori. Vardy come terzo slot è approvato, Vandeputte comunque porta sempre buoni voti e la speranza di un +1.
Gila non sta facendo benissimo quest'anno in termini di voti. Pezzella non dà garanzie di minutaggio e il suo rendimento è calato.
JUVENTUS-ROMA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Openda, Bremer, Soulé, Dybala
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cambiaso, Ferguson
L'Openda visto contro il Bologna può meritare finalmente una chance, a prescindere dal minutaggio. Bremer pronto a tornare titolare, potrà essere decisivo anche su palla inattiva. Soulé da ex si mette per forza, così come Dybala. Questa è una partita che può vivere di invenzioni.
Cambiaso non dà certezze e i bonus latitano. Non è una prima opzione. Ferguson in crescita, ma rischia di vivere una serata complicata con poche occasioni.
CAGLIARI-PISA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gaetano, Mina, Moreo, Touré
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Luperto, Meister
Gaetano sta vivendo un buon momento, puntateci. Mina rientra titolare ed è un must da modificatore. Moreo in una partita del genere, sporca, può regalare bonus. E occhio ai rigori. Touré ci sta sempre, difficilmente va sotto il 6.
Luperto quest'anno è sceso molto come media voto. Meister troppo acerbo sotto porta, si può anche lasciare in panchina.
SASSUOLO-TORINO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Volpato, Matic, Simeone, Adams
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Doig, Casadei
Volpato è una scommessa da tentare, l'ultima volta +3 in casa. Matic ha una media voto pazzesca e può scapparci anche il bonus. Simeone può tornare titolare, non lasciatelo fuori il Cholito. Adams meglio di Zapata, può essere una partita da goal.
Doig è evitabile, rischia pure la panchina. Casadei in zona bonus non riesce proprio ad entrarci, è uno slot quasi sprecato a centrocampo.
FIORENTINA-UDINESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Mandragora, Davis, Bertola
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Dodò, Zanoli
Difficile consigliare qualcuno della Fiorentina che non sia Kean, nonostante le difficoltà, e Mandragora, che perlomeno prova a inventarsi qualcosa tra piazzati e tiri dalla distanza. Davis terzo slot interessante per questa giornata, ricordate che è rigorista. Bertola sta facendo bene e da quinto intriga anche in ottica bonus.
Dodò disastroso in in termini di voti, meglio lasciarlo fuori. Zanoli fa il compitino, ma bonus non se ne vedono.
GENOA-ATALANTA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vitinha, Malinovskyi, Samardzic, Zappacosta
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Thorsby, Zalewski
Vitinha è finalmente un attaccante da fantacalcio, adesso può diventare una pedina importante. Malinovskyi da ex non si lascia fuori, poi batte tutto lui e con De Rossi è al centro del gioco. Samardzic è entrato bene la scorsa giornata e può avere una chance dall'inizio. Zappacosta non va sottovalutato, può essere da bonus.
Thorsby rischia la panchina ed è meglio che lo panchinate anche voi. Zalewski idem, sta faticando dopo l'infortunio.
