Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 16ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 16ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 16ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 18 di sabato 20 dicembre, quando si giocherà Lazio-Cremonese.

  • LAZIO-CREMONESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Noslin, Cataldi, Vardy, Vandeputte

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Gila. Pezzella

    Chance da sfruttare per Noslin in assenza di Zaccagni. Una bella scommessa. Occhio a Cataldi, reduce da un +1, che potrebbe battere anche eventuali rigori. Vardy come terzo slot è approvato, Vandeputte comunque porta sempre buoni voti e la speranza di un +1.

    Gila non sta facendo benissimo quest'anno in termini di voti. Pezzella non dà garanzie di minutaggio e il suo rendimento è calato. 

  • JUVENTUS-ROMA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Openda, Bremer, Soulé, Dybala

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cambiaso, Ferguson

    L'Openda visto contro il Bologna può meritare finalmente una chance, a prescindere dal minutaggio. Bremer pronto a tornare titolare, potrà essere decisivo anche su palla inattiva. Soulé da ex si mette per forza, così come Dybala. Questa è una partita che può vivere di invenzioni.

    Cambiaso non dà certezze e i bonus latitano. Non è una prima opzione. Ferguson in crescita, ma rischia di vivere una serata complicata con poche occasioni. 

  CAGLIARI-PISA

    CAGLIARI-PISA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Gaetano, Mina, Moreo, Touré

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Luperto, Meister

    Gaetano sta vivendo un buon momento, puntateci. Mina rientra titolare ed è un must da modificatore. Moreo in una partita del genere, sporca, può regalare bonus. E occhio ai rigori. Touré ci sta sempre, difficilmente va sotto il 6. 

    Luperto quest'anno è sceso molto come media voto. Meister troppo acerbo sotto porta, si può anche lasciare in panchina. 

  • SASSUOLO-TORINO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Volpato, Matic, Simeone, Adams

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Doig, Casadei

    Volpato è una scommessa da tentare, l'ultima volta +3 in casa. Matic ha una media voto pazzesca e può scapparci anche il bonus. Simeone può tornare titolare, non lasciatelo fuori il Cholito. Adams meglio di Zapata, può essere una partita da goal.

    Doig è evitabile, rischia pure la panchina. Casadei in zona bonus non riesce proprio ad entrarci, è uno slot quasi sprecato a centrocampo. 

  • FIORENTINA-UDINESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kean, Mandragora, Davis, Bertola

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Dodò, Zanoli

    Difficile consigliare qualcuno della Fiorentina che non sia Kean, nonostante le difficoltà, e Mandragora, che perlomeno prova a inventarsi qualcosa tra piazzati e tiri dalla distanza. Davis terzo slot interessante per questa giornata, ricordate che è rigorista. Bertola sta facendo bene e da quinto intriga anche in ottica bonus.

    Dodò disastroso in in termini di voti, meglio lasciarlo fuori. Zanoli fa il compitino, ma bonus non se ne vedono. 

  GENOA-ATALANTA

    GENOA-ATALANTA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vitinha, Malinovskyi, Samardzic, Zappacosta

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Thorsby, Zalewski

    Vitinha è finalmente un attaccante da fantacalcio, adesso può diventare una pedina importante. Malinovskyi da ex non si lascia fuori, poi batte tutto lui e con De Rossi è al centro del gioco. Samardzic è entrato bene la scorsa giornata e può avere una chance dall'inizio. Zappacosta non va sottovalutato, può essere da bonus. 

    Thorsby rischia la panchina ed è meglio che lo panchinate anche voi. Zalewski idem, sta faticando dopo l'infortunio. 

