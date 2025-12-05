Chi schierare al Fantacalcio nella 14ª giornata di Serie A: tutti i consigli
SASSUOLO-FIORENTINA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Volpato, Matic, Kean, Mandragora
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Muharemovic, Gudmundsson
Scommessina Volpato in questa giornata senza Berardi. Da centrocampista intriga in ottica bonus. Matic grande media voto e chissà che non possa scapparci la sorpresa. Insistete su Kean nonostante il momento, il +3 può finalmente arrivare. Mandragora a centrocampo è sempre il più pericoloso, anche e soprattutto coi piazzati.
Muharemovic è reduce da due insufficienze gravi, stavolta si può lasciare fuori. Gudmundsson non vale la pena, rischia di partire ancora una volta dalla panchina.
INTER-COMO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonny, Zielinski, Douvikas, Addai
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Luis Henrique, Da Cunha
Bonny è un jolly da sfruttare a gara in corso. Idem Zielinski, ormai 12° uomo da bonus dell'Inter. Douvikas sempre meglio di Morata, da leghe numerose ma non solo come terzo slot. Addai può esaltarsi a San Siro, consideratelo come opzione per l'attacco.
Luis Henrique è una causa persa al fanta, non insistete. Da Cunha ancora a zero bonus quest'anno, si può schierare di meglio.
VERONA-ATALANTA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Giovane, Belghali, Scamacca, De Ketelaere
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Orban, Pasalic
Giovane comunque è in un buon momento, si può riconfermare. Belghali sta facendo bene, il rischio bonus c'è sempre. Scamacca adesso va schierato praticamente sempre, Palladino ci sta puntando con decisione. Così come De Ketelaere, pronto a tornare al +3.
Orban sta sbagliando troppo, se avete di meglio in attacco lasciatelo fuori. Pasalic è sceso nelle gerarchie e ultimamente ha preso brutti voti.
CREMONESE-LECCE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bonazzoli, Vandeputte, Falcone, Gallo
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Floriani, Pierotti
Oltre a Vardy, anche Bonazzoli merita una maglia in questa giornata. Fidatevi di Vandeputte per un bonus a centrocampo. In difesa Gallo può fare bene, ha un'ottima media voto. Ma il vero top del Lecce è Falcone, una manna per il modificatore. Può essere ancora protagonista.
Floriani è un no, specie dopo il ritorno di Pezzella. Pierotti ancora a quota zero bonus, potete tenerlo fuori.
CAGLIARI-ROMA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Esposito, Palestra, Dybala, Pellegrini
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Borrelli, Ferguson
Esposito si è sbloccato ed è schierabile come terzo slot anche contro la Roma. Palestra in questo momento intoccabile, specie dopo Torino. Dybala e Pellegrini non vanno lasciati fuori, possono essere decisivi in una partita del genere tra piazzati e rigori.
Borrelli rischia di soffrire parecchio contro la difesa fisica della Roma. Ferguson, nonostante il lampo di Cremona, continua a non convincere.
LAZIO-BOLOGNA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Castellanos, Isaksen, Cambiaghi, Castro
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Tavares, Ferguson
Questo è il momento di rilanciare Castellanos, pronto a tornare titolare. Isaksen sta portando pochi bonus, ma vale la pena insistere contro un Bologna che comunque concede. Cambiaghi torna dal 1' ed è mancato tanto a Italiano, pensateci come terzo slot. Castro meglio in trasferta che in casa e l'Olimpico gli ha spesso portato bene.
Tavares ormai è nettamente indietro nelle gerarchie di Sarri. Più un rischio che una garanzia. Ferguson ancora a secco di bonus, tra voti anonimi e panchine.
NAPOLI-JUVENTUS
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Hojlund, Rrahmani, David, Kostic
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Olivera, Openda
Hojlund merita fiducia nonostante il calo delle ultime settimane. Rrahmani è tornato alla grande e può essere ottimo non solo per il modificatore. Adesso David va schierato, si è sbloccato e va confermato anche a Napoli. Kostic è reduce da un 5, ma può tornare a far bene, a prescindere dal minutaggio.
Olivera non prendere una sufficienza dalla terza giornata. Openda è ormai dietro David nelle gerarchie e non vale la pena schierarlo nel vostro attacco.
PISA-PARMA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nzola, Piccinini, Pellegrino, Bernabé
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Meister, Corvi
Nzola si schiera titolare, sperando anche nel rigore. Piccinini sorpresa da leghe numerose, contro l'Inter ha sfiorato il goal. Pellegrino per forza, la vera arma da bonus del Parma insieme a Bernabé.
Meister sta giocando, ma concretizza poco. Corvi non è sicuro di giocare ed è reduce da un mezzo disastro contro l'Udinese.
UDINESE-GENOA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Atta, Bertola, Vitinha, Vasquez
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ekkelenkamp, Marcandalli
Nessun infortunio per Atta, schieratelo senza dubbi. Bertola sta facendo bene e questa può essere una partita da difensori, qundi oltre a 'bomber' Ostigard può essere una bella chiamata anche Vasquez. De Rossi ha fatto resuscitare anche Vitinha, adesso un discreto terzo slot.
Ekkelenkamp quest'anno non riesce proprio a carburare. Marcandalli l'anello debole difensivo del Genoa, spesso sotto la sufficienza.
TORINO-MILAN
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Vlasic, Adams, Pulisic, Bartesaghi
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Zapata, Nkunku
In un Torino in difficoltà, meglio pescare solo Vlasic (comunque primo rigorista) e Adams. Pulisic è recuperato e va messo al 100%, Bartesaghi in grande crescita, può arrivare finalmente anche il bonus.
Zapata in questo momento è una causa persa. Idem Nkunku, tornerà in panchina e lì si può lasciare.
