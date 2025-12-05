Chi schierare al Fantacalcio nella 14ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Giovane, Belghali, Scamacca, De Ketelaere

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Orban, Pasalic

Giovane comunque è in un buon momento, si può riconfermare. Belghali sta facendo bene, il rischio bonus c'è sempre. Scamacca adesso va schierato praticamente sempre, Palladino ci sta puntando con decisione. Così come De Ketelaere, pronto a tornare al +3.

Orban sta sbagliando troppo, se avete di meglio in attacco lasciatelo fuori. Pasalic è sceso nelle gerarchie e ultimamente ha preso brutti voti.