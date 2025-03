Chi sarà il prossimo ct del Brasile: da Ancelotti a Guardiola, i possibili sostituti di Dorival Junior

La Seleção cambia nuovamente allenatore dopo poco più di un anno: chi può prendersi l'onore e l'onere di portarla ai Mondiali.

L'ufficialità non c'è ancora, ma Dorival Junior, di fatto, non è più il commissario tecnico del Brasile. Fatale all'ex allenatore di San Paolo, Flamengo e tante altre la tremenda sconfitta in casa dell'Argentina, la rivale di sempre, nella notte tra martedì e mercoledì.

La CBF ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica, poco più di un anno dopo aver chiamato Dorival: era l'inizio di gennaio 2024. E ora si apre nuovamente il casting per provare a individuare il profilo migliore per la panchina verdeoro.

Chi sarà il nuovo ct del Brasile? Chi si prenderà l'onore e l'onere di guidare la Seleção ai prossimi Mondiali, che si giocheranno nell'estate del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada?