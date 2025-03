UOL Esporte - Dorival Junior verrà esonerato dal Brasile: fatale la sconfitta contro l'Argentina, lascia l'incarico dopo 14 mesi

Ribaltone al timone della Seleção dopo lo smacco del Mas Monumental: ufficialità in arrivo. E tra i sostituti si torna a parlare di Ancelotti.

Il terremoto, iniziato col tremendo poker rimediato dall'Argentina al Mas Monumental, è completo: Dorival Junior non è più il commissario tecnico del Brasile.

L'ufficialità da parte della CBF non c'è ancora, la decisione finale sì: è stata presa dai vertici del calcio brasiliano, il presidente Edinaldo Rodrigues in primis, e verrà comunicata a Dorival in una riunione che andrà in scena nella serata italiana di oggi.

Un epilogo forse scontato dopo la disfatta della notte tra martedì e mercoledì. Un ribaltone, l'ennesimo, che lascia il Brasile senza ct a meno di un anno e mezzo dai Mondiali.