Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa

Alcuni giocatori stanno trovando poco spazio e potrebbero lasciare la Juventus già a gennaio, tra questi Joao Mario e Adzic. Ma il montenegrino partirà solo in prestito. E il Milan ci prova per Gatti.

Pubblicità