Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa

Alcuni giocatori stanno trovando poco spazio e potrebbero lasciare la Juventus già a gennaio, tra questi Joao Mario e Adzic. Ma il montenegrino partirà solo in prestito. E il Milan ci prova per Gatti.

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porti e le voci si intensificano anche intorno alla Juventus.


La società bianconera potrebbe cercare qualche puntello per la rosa di Luciano Spalletti, ma prima dovrà probabilmente procedere con qualche cessione.

Alcuni giocatori peraltro stanno trovando pochissimo spazio e dunque potrebbero lasciare subito la Continassa per giocare con maggiore continuità.

Ma chi può cedere la Juventus a gennaio? Da Joao Mario a Perin e Adzic, analizziamo la situazione in casa bianconera.

    PERIN TORNA AL GENOA?

    Iniziamo dalla porta dove le voci sull'ennesimo ritorno di Mattia Perin al Genoa si fanno sempre più insistenti.

    Spalletti, d'altronde, ha più volte ribadito come per lui il titolare tra i pali della Juventus sia sempre Michele Di Gregorio.

    Ecco perché Perin, il cui attuale contratto con la società bianconera scade il 30 giugno 2027, è tentato dall'offerta del Genoa dove sarebbe assoluto protagonista.

    La Juventus peraltro sarebbe disposta ad accontentarlo ma prima deve trovare un altro secondo. In tal senso uno dei nomi più caldi pare quello di Mandas della Lazio.

  • LE VOCI SU GATTI AL MILAN

    Nelle ultime ore tra le voci di mercato che riguardano la Juventus ne è spuntata una abbastanza clamorosa.

    Massimiliano Allegri, alla ricerca di un difensore per il suo Milan, avrebbe fatto il nome di Federico Gatti alla dirigenza rossonera.

    Gatti, attualmente fermo dopo l'operazione al menisco, è però legatissimo alla Juventus e difficilmente lascerà Torino a gennaio.

    Anche perché Spalletti deve sempre fare i conti con l'attenta gestione fisica di Gleison Bremer e dovrà fare a meno di Daniele Rugani almeno per tutto gennaio.

  • JOAO MARIO VERSO LA CESSIONE

    Chi invece quasi certamente lascerà la Juventus già a gennaio senza troppi rimpianti è Joao Mario.

    L'esterno, arrivato in estate dal Porto nello scambio con Alberto Costa, non ha convinto neppure Spalletti che fin qui non lo ha mai schierato titolare.

    In totale per lui con la nuova gestione appena undici minuti in campionato a cui si aggiungono i sedici racimolati in Coppa Italia.

    Ma nelle ultime sei di Serie A e tre volte su tre in Champions League, da quando c'è Spalletti, Joao Mario è sempre rimasto seduto in panchina.

    Il Crystal Palace avrebbe mostrato interesse per l'esterno. Non è escluso però neppure un ritorno in Portogallo.

    ADZIC PARTE SOLO IN PRESTITO

    Nella lista dei giocatori in partenza dalla Juventus a gennaio figura infine anche Vasilije Adzic.

    Il bellissimo goal realizzato nella vittoria per 4-3 contro l'Inter sembrava poter segnare il punto di svolta della sua avventura in bianconero.

    Da allora invece Adzic ha giocato poco, inoltre quando è stato impiegato ha spesso deluso. La Juventus però crede ancora nelle qualità del ragazzo che quindi verrà lasciato partire solo in prestito.

    Le parti al momento stanno cercando una soluzione che soddisfi tutti per permettere al talento montenegrino di crescere senza troppa pressione lontano da Torino.

