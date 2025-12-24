Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porti e le voci si intensificano anche intorno alla Juventus.
La società bianconera potrebbe cercare qualche puntello per la rosa di Luciano Spalletti, ma prima dovrà probabilmente procedere con qualche cessione.
Alcuni giocatori peraltro stanno trovando pochissimo spazio e dunque potrebbero lasciare subito la Continassa per giocare con maggiore continuità.
Ma chi può cedere la Juventus a gennaio? Da Joao Mario a Perin e Adzic, analizziamo la situazione in casa bianconera.