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Antonio Vergara NapoliGetty Images
Redazione Goal

Chi prende il Como se non ricompra Nico Paz? Le alternative per Fabregas sono italiane: da Liberali a Vergara

Calciomercato
Como
N. Paz
A. Vergara
M. Liberali
Napoli
Catanzaro

La cifra richiesta dal Real Madrid è molto alta, nonostante la corsia preferenziale riservata ai lariani che si guardano intorno e pensano a due profili italianissimi.

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Il Como ha incassato la volontà del Real Madrid di ricomprare Nico Paz, per poi rimetterlo sul mercato e fare cassa con una base d'asta fissata a 60 milioni di euro (secondo Marca prezzo valido solo per i lariani con l'inserimento di una recompra in favore delle merengues, altrimenti servirà una cifra superiore per il cartellino dell'argentino).

Un prezzo che, comunque, è molto alto, tenendo anche conto della necessità della squadra di Fabregas di preparare la prima campagna della propria storia in Champions League nella prossima stagione. Per il momento, non ci sono segnali da parte del ds Ludi su Paz, dunque emergono le alternative da affiancare a Martin Baturina nel ruolo di trequartista.

  • VERGARA

    Il primo potenziale sostituto di Paz è il classe 2003 Antonio Vergara, per il quale il Napoli chiede almeno 30 milioni di euro. Secondo Sky, gli azzurri non pensano di cederlo e anzi vorrebbero rinnovarlo, ma un'offerta adeguata alla valutazione potrebbe far vacillare De Laurentiis. Molto dipenderà anche dalle valutazioni di Massimiliano Allegri, una volta che il tecnico livornese si sarà liberato dal Milan.

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  • LIBERALI

    Milan che è la squadra che ha lanciato, prima di lasciarlo partire, Mattia Liberali, classe 2007, oggi al Catanzaro che con Aquilani in panchina ha sfiorato la promozione in Serie A perdendo solo in finale contro il Monza per peggior piazzamento in Regular Season. Liberali ha meno esperienza, ma costa anche molto meno (siamo sotto ai 10 milioni, clausola fissata a 6), e potrebbe partire alle spalle di Baturina per crescere. Al Milan verrebbe riconosciuto il 50% della cifra eventualmente incassata dal Catanzaro.

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