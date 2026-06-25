Chi prende il Como se non ricompra Nico Paz? Le alternative per Fabregas sono italiane: da Liberali a Vergara

Il Como ha incassato la volontà del Real Madrid di ricomprare Nico Paz, per poi rimetterlo sul mercato e fare cassa con una base d'asta fissata a 60 milioni di euro (secondo Marca prezzo valido solo per i lariani con l'inserimento di una recompra in favore delle merengues, altrimenti servirà una cifra superiore per il cartellino dell'argentino).
Un prezzo che, comunque, è molto alto, tenendo anche conto della necessità della squadra di Fabregas di preparare la prima campagna della propria storia in Champions League nella prossima stagione. Per il momento, non ci sono segnali da parte del ds Ludi su Paz, dunque emergono le alternative da affiancare a Martin Baturina nel ruolo di trequartista.