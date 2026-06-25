Chi prende il Como se non ricompra Nico Paz? Le alternative per Fabregas sono italiane: da Liberali a Vergara

Milan che è la squadra che ha lanciato, prima di lasciarlo partire, Mattia Liberali, classe 2007, oggi al Catanzaro che con Aquilani in panchina ha sfiorato la promozione in Serie A perdendo solo in finale contro il Monza per peggior piazzamento in Regular Season. Liberali ha meno esperienza, ma costa anche molto meno (siamo sotto ai 10 milioni, clausola fissata a 6), e potrebbe partire alle spalle di Baturina per crescere. Al Milan verrebbe riconosciuto il 50% della cifra eventualmente incassata dal Catanzaro.