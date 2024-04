"Chi non salta bianconero è": Cuadrado stupisce i mondi di Inter e Juventus durante la festa nerazzurra

Nella festa al Duomo, al coro anti-Juventus partecipa anche l'ex Cuadrado: salti con il resto della squadra e dei tifosi.

Juan Cuadrado salta con i tifosi dell'Inter al coro anti-Juventus. L'ex bianconero, arrivato in nerazzurro a costo zero dopo aver lasciato Madama la scorsa estate, stupisce il mondo delle due squadre dopo quanto accaduto in Piazza Duomo.

Durante la festa Scudetto dell'Inter, infatti, Cuadrado si è lasciato andare mentre le migliaia di tifosi nerazzurre sotto la Terrazza 21 (dove i giocatori Campioni d'Italia partecipano alla festa con i fans) intonavano 'Chi non salta bianconero è'.

Tra i più noti giocatori della Juventus nell'ultimo decennio, Cuadrado si è calato completamente nella realtà nerazzurra con la festa Scudetto, dopo un anno vissuto quasi interamente da infortunato per i continui problemi fisici.