Juan Pablo Freytes dovrebbe essere il primo rinforzo del mercato di gennaio per il Bologna. E se qualcuno non lo ha mai sentito nominare, non si preoccupi: si tratterebbe della sua prima volta assoluta lontano dal Sudamerica.
Freytes è argentino ma gioca nel Fluminense, formazione brasiliana che in estate è arrivata in semifinale al Mondiale per Club. E nella sua fin qui unica stagione in Brasile si è messo in luce, tanto da meritarsi le attenzioni dell'Europa e della Serie A, sotto forma di un interesse concreto del Bologna sfociato in una trattativa vera e propria.
Il tutto è stato svelato dal Corriere dello Sport, secondo cui l'intesa col calciatore è già stata trovata ma manca quella tra i due club. Il Flu ha rifiutato un'offerta da 5 milioni di euro, una nuova proposta da 8 milioni dovrebbe arrivare a breve: insomma, ci siamo quasi.
Ma chi è Freytes? Chi si prepara ad entrare nel gruppo guidato da Vincenzo Italiano per la seconda parte della stagione? Tutto sul centrale argentino che il Bologna spera di portare presto in Emilia.