Freytes compirà 26 anni a gennaio. In pratica, è nel bel mezzo della carriera da professionista. Ha iniziato nel Newell's Old Boys, la squadra tifata da Leo Messi e in cui all'inizio degli anni novanta giocò pure Diego Maradona, ed è mancino come loro. Ma gli accostamenti finiscono sostanzialmente qui.

Nel NOB di Rosario, l'argentino è cresciuto passando dalle giovanili alla prima squadra ma non è riuscito a imporsi. Dal 2021 al 2024 è stato così costretto a una sorta di viaggio della speranza lungo il Sudamerica: è stato all'Independiente Rivadavia in prestito, quindi ha accettato la chiamata dei cileni dell'Union La Calera e infine dei peruviani dell'Alianza Lima.

Proprio qui, a Lima, Freytes ha impresso una prima svolta al proprio percorso. Ha collezionato una quarantina di presenze da titolare tra tutte le competizioni, alzando il livello delle proprie prestazioni difensive e segnando pure 4 reti. E alla fine si è guadagnato le attenzioni del Fluminense, che a gennaio ha speso circa 3 milioni di euro per il 65% del suo cartellino.

A Rio de Janeiro, l'argentino ha fatto coppia con il totem Thiago Silva. Da lui ha imparato, è stato spesso sgridato e corretto. Ma ha giocato praticamente sempre: 62 presenze tra tutte le competizioni.