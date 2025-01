Club Bruges vs Juventus

Thiago Motta ha quasi tutta la rosa a disposizione e potrebbe operare qualche cambio nell'undici titolare: le scelte per Club Brugge-Juventus.

Finalmente l'abbondanza per Thiago Motta, che contro il Club Brugge avrà quasi l'intera rosa della Juventus a disposizione.

L'unico reparto in sofferenza resta la difesa, dove ovviamente non rientreranno Bremer e Cabal e non sono ancora arrivati rinforzi dal mercato.

Tante opzioni per il tecnico bianconero invece a centrocampo e soprattutto in attacco, dove sono rientrati sia Conceiçao che Kenan Yildiz.

Ma chi gioca titolare Club Brugge-Juventus?