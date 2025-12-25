Pubblicità
Pellegrini El Shaarawy Dybala RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca Roma-Genoa al posto di Lorenzo Pellegrini in caso di forfait: da El Shaarawy a Dybala, le opzioni

Il capitano giallorosso ha rimediato un infortunio muscolare in allenamento ed è in forte dubbio: le alternative a disposizione di Gasperini per la sua eventuale sostituzione.

Natale non è stato serenissimo per la Roma: nell'ultimo allenamento prima di staccare la spina per la festività si è fatto male Lorenzo Pellegrini. Ed è un infortunio che sta tenendo in ansia l'ambiente giallorosso.

Pellegrini ha rimediato un problema muscolare al quadricipite: il timore è che si tratti di uno stiramento. Il capitano romanista rischia dunque in maniera concreta il forfait almeno per il posticipo contro il Genoa, in programma lunedì 29 all'Olimpico.

Chi giocherebbe al posto di Pellegrini nel caso la sua assenza venisse confermata? Da El Shaarawy a Dybala, le alternative a disposizione di Gian Piero Gasperini.

  • TOCCA A EL SHAARAWY?

    L'opzione numero uno sembra essere rappresentata da Stephan El Shaarawy, di fatto una sorta di alter ego proprio di Pellegrini: la posizione di campo ricoperta dai due è simile, trequartista sul centro-sinistra, pur con caratteristiche differenti.

    Entrato benissimo dalla panchina alla fine di novembre contro Cremonese e Midtjylland, El Shaarawy ha giocato molto poco nelle ultime partite: Gasperini gli ha concesso tre spezzoni di partita e appena una gara da titolare, in casa del Celtic, lasciandolo fuori per tutto l'incontro a Cagliari.

    El Shaarawy, se davvero il prescelto fosse lui, contro il Genoa farebbe coppia con Soulé sulla trequarti giallorossa: per il Faraone sarebbe una gara da ex.

  • ALTERNATIVA DYBALA

    Perché Paulo Dybala non può essere considerato il favorito per rimpiazzare Pellegrini, arretrando dunque la propria posizione da centravanti a trequartista? Perché raramente, da quando lo stesso Soulé è arrivato dalla Juventus, la coppia argentina è stata formata.

    Questione di equilibri, evidentemente precari in caso di presenza contemporanea di Dybala, Soulé e un attaccante e superiori con in campo El Shaarawy, che ha nelle proprie corde anche tanto lavoro difensivo. 

    Lo stesso Dybala dovrebbe così essere confermato nel ruolo di 9, nonostante non sia troppo nelle sue corde: Gasperini ha spiegato a chiare lettere dopo la partita persa contro la Juventus di preferire lui a Evan Ferguson, che di mestiere farebbe proprio la punta vera.

  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-PARMAAFP

    EL AYNAOUI OUT, BAILEY CI PROVA

    Un candidato per la sostituzione di Pellegrini certamente non ci sarà: Neil El Aynaoui in queste settimane è indisponibile, essendo volato in Coppa d'Africa dopo aver risposto alla chiamata del Marocco.

    Potrebbe recuperare invece Leon Bailey, costretto al cambio sabato scorso contro la Juventus dopo essere a sua volta entrato dalla panchina: il giamaicano è in miglioramento e lunedì potrebbe esserci. Anche se, almeno inizialmente, dalla panchina.

  • DOVBYK IN PANCHINA

    Anche Artem Dovbyk è pronto a tornare in campo, ma non sarà lui a sostituire Pellegrini, piazzandosi a fare il 9 e arretrando la posizione di Dybala. In primis perché, come già spiegato, l'argentino dovrebbe fungere da terminale offensivo, e poi perché l'ucraino necessiterà di tempo prima di tornare titolare.

    Dovbyk siederà dunque in panchina contro il Genoa, a prescindere da come verrà formato l'attacco della Roma. Ma potrà rappresentare un'opzione a gara in corso per Gasperini, che avrà maggiore libertà di muovere a proprio piacimento le pedine offensive giallorosse.

  • IL PROBABILE 11 DELLA ROMA CONTRO IL GENOA

    Così, col rientro ormai prossimo di Hermoso, dovrebbe giocare la Roma contro il Genoa:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All. Gasperini

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Genoa crest
Genoa
GEN
0