Chi gioca Roma-Genoa al posto di Lorenzo Pellegrini in caso di forfait: da El Shaarawy a Dybala, le opzioni

Natale non è stato serenissimo per la Roma: nell'ultimo allenamento prima di staccare la spina per la festività si è fatto male Lorenzo Pellegrini. Ed è un infortunio che sta tenendo in ansia l'ambiente giallorosso.
Pellegrini ha rimediato un problema muscolare al quadricipite: il timore è che si tratti di uno stiramento. Il capitano romanista rischia dunque in maniera concreta il forfait almeno per il posticipo contro il Genoa, in programma lunedì 29 all'Olimpico.
Chi giocherebbe al posto di Pellegrini nel caso la sua assenza venisse confermata? Da El Shaarawy a Dybala, le alternative a disposizione di Gian Piero Gasperini.