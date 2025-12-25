Chi gioca Roma-Genoa al posto di Lorenzo Pellegrini in caso di forfait: da El Shaarawy a Dybala, le opzioni

Perché Paulo Dybala non può essere considerato il favorito per rimpiazzare Pellegrini, arretrando dunque la propria posizione da centravanti a trequartista? Perché raramente, da quando lo stesso Soulé è arrivato dalla Juventus, la coppia argentina è stata formata.

Questione di equilibri, evidentemente precari in caso di presenza contemporanea di Dybala, Soulé e un attaccante e superiori con in campo El Shaarawy, che ha nelle proprie corde anche tanto lavoro difensivo.

Lo stesso Dybala dovrebbe così essere confermato nel ruolo di 9, nonostante non sia troppo nelle sue corde: Gasperini ha spiegato a chiare lettere dopo la partita persa contro la Juventus di preferire lui a Evan Ferguson, che di mestiere farebbe proprio la punta vera.