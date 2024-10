Chi gioca oggi 10 ottobre: non solo Italia-Belgio, le partite di stasera in diretta tv e streaming

L'Italia sfida il Belgio in Nations League, ma non è l'unica partita in programma oggi: il quadro completo e la copertura tv e streaming.

È il giorno di Italia-Belgio, gara che si disputerà all'Olimpico di Roma e che è valida per la terza giornata dei gironi di Nations League: obiettivo tris per gli azzurri, dopo i successi di settembre contro Francia e Israele. Ma non saranno soltanto Donnarumma e compagni a scendere in campo oggi, giovedì 10 ottobre: sono diverse le partite in programma in giro per il mondo, diverse di queste con una copertura televisiva oppure streaming anche in Italia. Ecco dunque il quadro completo delle partite visibili oggi in diretta tv o su qualsiasi dispositivo mobile. L'articolo prosegue qui sotto