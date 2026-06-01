Chi gioca nella prima Italia di Silvio Baldini: il modulo e la probabile formazione contro il Lussemburgo

La stagione è finita, i Mondiali sono alle porte. Ma nel mezzo, nel caso qualcuno se lo fosse dimenticato, gioca l'Italia. Che in realtà è un'Italia diversa dal solito, non la solita Italia.
Gli azzurri sono stati affidati alla guida di Silvio Baldini dopo il disastro in Bosnia: sarà lui il commissario tecnico a interim che traghetterà la squadra da Gattuso al suo erede, in attesa di capire a chi effettivamente si rivolgerà la FIGC.
Alle porte ci sono i due impegni in programma a giugno, entrambi dal valore amichevole: il primo mercoledì 3 contro il Lussemburgo, il secondo domenica 7 contro la Grecia.
Lussemburgo-Italia di mercoledì rappresenterà dunque l'esordio di Baldini, onesto navigatore della panchina tra Serie A, B e C e oggi ct dell'Under 21 azzurra, sulla panchina della Nazionale dei grandi. Ma come si schiererà in campo la sua prima Italia?