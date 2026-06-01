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pio esposito italia nazionaleGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca nella prima Italia di Silvio Baldini: il modulo e la probabile formazione contro il Lussemburgo

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Gli azzurri giocheranno due amichevoli sotto la guida del ct a interim, la prima in Lussemburgo e la seconda in Grecia: in campo tanti giovani oltre a Donnarumma e Pio Esposito.

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La stagione è finita, i Mondiali sono alle porte. Ma nel mezzo, nel caso qualcuno se lo fosse dimenticato, gioca l'Italia. Che in realtà è un'Italia diversa dal solito, non la solita Italia.

Gli azzurri sono stati affidati alla guida di Silvio Baldini dopo il disastro in Bosnia: sarà lui il commissario tecnico a interim che traghetterà la squadra da Gattuso al suo erede, in attesa di capire a chi effettivamente si rivolgerà la FIGC.

Alle porte ci sono i due impegni in programma a giugno, entrambi dal valore amichevole: il primo mercoledì 3 contro il Lussemburgo, il secondo domenica 7 contro la Grecia.

Lussemburgo-Italia di mercoledì rappresenterà dunque l'esordio di Baldini, onesto navigatore della panchina tra Serie A, B e C e oggi ct dell'Under 21 azzurra, sulla panchina della Nazionale dei grandi. Ma come si schiererà in campo la sua prima Italia?

  • IL MODULO

    Cambierà innanzitutto il modulo: dal 3-5-2 utilizzato da Gattuso per larga parte della propria gestione, compresa la sciagurata notte bosniaca, si passerà al 4-3-3.

    Proprio questo sistema tattico, con quattro difensori e tre attaccanti, ricalca in pieno quello con cui da diverso tempo scende in campo l'Under 21 allenata proprio da Silvio Baldini: un modulo che, dunque, l'ex allenatore del Pescara e del Palermo tra le altre ha deciso di portare anche al piano più alto.

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  • Donnarumma ItaliaGetty Images

    IL PORTIERE

    Pochi dubbi: tra i pali andrà Gigio Donnarumma. Ovvero uno dei tre soli elementi convocati da Baldini a far parte in pianta stabile della rosa della Nazionale maggiore. Gli altri due sono Pio Esposito e Marco Palestra. Tutti e tre erano presenti a Zenica il 31 marzo.

    "Non mi sembrava vero di poterlo avere a disposizione", ha detto Baldini nella conferenza stampa di presentazione della trasferta in Lussemburgo, quella in cui ha dato spettacolo parlando di "lestofanti" alla guida del calcio italiano.

    La sensazione è che Donnarumma giocherà sia in Lussemburgo che in Grecia. Mentre gli altri due portieri convocati, ovvero Daffara dell'Avellino (ma di proprietà dalla Juventus) e Palmisani del Frosinone, guarderanno e impareranno.

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  • Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    LA DIFESA

    Baldini ha provato in difesa quattro elementi nelle prime sgambate di Coverciano. E uno di questi è proprio Palestra, reduce da una stagione brillantissima al Cagliari: l'esterno di proprietà dell'Atalanta, che farà ritorno a Bergamo, giocherà sulla destra della retroguardia.

    Sulla corsia opposta dovrebbe toccare a un suo nuovo compagno di squadra: Honest Ahanor, pure lui dell'Atalanta, elemento in grado di giocare sia a tre che quattro e sia da centrale che da terzino, dopo aver esordito al Genoa addirittura da esterno a tutta fascia.

    E la coppia centrale? Spazio a Pietro Comuzzo, reduce da un'annata individualmente e collettivamente sofferta alla Fiorentina, e a Fabio Chiarodia del Borussia Dortmund, pure lui già chiamato da Baldini nell'Under 21.

  • Niccolò Pisilli ItaliaGetty Images

    IL CENTROCAMPO

    Il centrocampo si disporrà con tre elementi. E uno di questi dovrebbe essere Niccolò Pisilli, uno dei simboli fatti in casa della Roma che ha appena conquistato la qualificazione alla Champions League dopo sette anni d'assenza.

    Assieme a lui un altro volto noto della Serie A, anche se non quanto il giallorosso: Luca Lipani, chiuso al Sassuolo dai vari Matic, Koné e Thorstvedt ma molto stimato da Baldini.

    Può trovare spazio anche Matteo Dagasso, futuro del Venezia che a gennaio ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo dal Pescara, conquistando anche con lui la promozione nella massima serie.

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  • pio esposito italia norvegia 16 novembre 2025Getty Images

    L'ATTACCO

    Nelle prove di Coverciano è stato schierato nella formazione potenzialmente titolare anche un classe 2006: Seydou Fini, del Genoa ma al Frosinone, dove come Dagasso a Venezia ha conquistato la promozione in A. Dettaglio: compirà 20 anni martedì 2 giugno.

    A sinistra è invece pronto Luca Koleosho, uno che nel corso di questi ultimi anni si è fatto le ossa all'estero tra Espanyol, Burnley e Paris FC. Anche lui fa parte dell'Under 21 di Baldini.

    E il centravanti? A meno di sorprese sarà Pio Esposito. Con il leccese Camarda, di rientro al Milan, inizialmente in panchina.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

    Questo è l'undici dell'Italia che potrebbe scendere in campo mercoledì sera in Lussemburgo:

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Baldini

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  • I CONVOCATI DELL'ITALIA

    Portieri: Giovanni Daffara (Avellino),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Lorenzo Palmisani (Frosinone);

    Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

    Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

    Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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