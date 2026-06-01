Chi gioca nella prima Italia di Silvio Baldini: il modulo e la probabile formazione contro il Lussemburgo

Baldini ha provato in difesa quattro elementi nelle prime sgambate di Coverciano. E uno di questi è proprio Palestra, reduce da una stagione brillantissima al Cagliari: l'esterno di proprietà dell'Atalanta, che farà ritorno a Bergamo, giocherà sulla destra della retroguardia.

Sulla corsia opposta dovrebbe toccare a un suo nuovo compagno di squadra: Honest Ahanor, pure lui dell'Atalanta, elemento in grado di giocare sia a tre che quattro e sia da centrale che da terzino, dopo aver esordito al Genoa addirittura da esterno a tutta fascia.

E la coppia centrale? Spazio a Pietro Comuzzo, reduce da un'annata individualmente e collettivamente sofferta alla Fiorentina, e a Fabio Chiarodia del Borussia Dortmund, pure lui già chiamato da Baldini nell'Under 21.